Tűzijátékszüzek és a földön pörgő recsegés - hétfőig vehetünk tűzijátékot, és másnap már tilos használni

16 órától zajonghatunk

A szeptember 15-én hatályba lépett szigorított szegedi zajrendelet korlátozza a közterületen szervezett eseményeken, valamint a vendéglátóipari egységek teraszain és kerthelyiségeiben a hangosítás használatát hétköznapokon este 10-től, hétvégén pedig éjféltől.



Néhány esemény azonban kivétel ez alól, a szilveszter is, amely idén hétköznapra esik, tehát csupán este 10-ig ünnepelhetnénk az utcán. A rendelet azonban nem lép életbe a közgyűlés döntése szerint december 31-e 16 órától egészen január 1-je 8 óráig, tehát nem tilos az év utolsó éjjelén az utcai hangoskodás és az új esztendő üdvözlése.

Többé-kevésbé veszélyes

A Groupama Biztosító megbízásából 1000 ember megkérdezésével készült reprezentatív kutatás eredménye szerint a válaszadók 85 százaléka tartja többé-kevésbé veszélyesnek az újévi tűz- és fényjátékokat, 56 százalékuk szerint az évi egyszeri, az újév beköszöntét ünneplő házi tűzijátékozás elfogadható szórakozás. Sokakat, a válaszadók 31 százalékát annyira zavarja, hogy ha rajtuk múlna, betiltanák.

Vigyázzunk kedvenceinkre!

– Még egyvalami kéne – tanakodott a Tápé szélén lévő, egész évben nyitva tartó Hawaii Tüze pirotechnikai szakboltban Mustafa Suliman, aki általános iskolai barátjával, Szalai Róberttel érkezett péntek délelőtt, hogy bevásároljanak a szilveszteri buliba.Az évek óta rendkívül szigorú szabályok értelmében a 3. pirotechnikai osztályba tartozó tűzijátéktermékeket nagykorúak december 28–31. között engedély nélkül vásárolhatják meg, és a használati utasításnak megfelelően december 31-e 18 órától január 1-je 6 óráig felhasználhatják.A hivatalos megfogalmazás szerint a pirotechnikai eszközök 3. osztályába tartozó tűzijátékok használata közepes kockázattal jár, szabadban, nyílt területen használhatók, zajszintjük nem ártalmas az egészségre. A kisebb, 1-es és 2-es kategóriájú eszközöket egész évben megvásárolhatjuk, de csak magánterületen durrogtathatunk velük.Suliman végül 6400, Róbert pedig 6900 forintért vásárolt be az óévbúcsúztató bulik elmaradhatatlan hangos és fényes, robbanó kellékeiből. Havai Hajnalka, az üzlet eladója közben készségesen végigvezetett minket a széles kínálaton. Legolcsóbban az ördögborsóval szórakoztathatjuk magunkat és barátainkat.Ebből az egyszerű eszközből, amely a földhöz vágva csattan egyet, 200 forintba kerül 50 darab. Az olcsóbb játékszerek sorát gyarapítja a recsegő varázság, amely, mint Hajnalka elmagyarázta, a földön pörög és recseg, a pillangó, amely pörögve felszáll miközben süvít, és a sikoly, amely csak durran egyet. A legdrágább szórakozást a 109 lövéses telep nyújtja, amelyért már mélyebben a zsebünkbe kell nyúlni, ezért 38 ezer forintot kell a kasszánál hagyni.Hajnalka kiemelte, hogy idén már a házi kedvencekre is gondoltak a nagy kínai tűzijátékgyárakban, és „No sound" néven majdnem hangtalan pirotechnikai eszközt is előállítanak, amelyeknél csak a fény a lényeg.A Szabadkai úti Lidl parkolójában felállított ideiglenes elárusítóhelyen egy igazi „tűzijátékszűzzel" és férjével is találkoztunk.Csúcsné Molnár Anita azért fogalmazott így, mert idén először döntöttek úgy, hogy bevásárolnak a hangos-fényes robbanóeszközökből. Egy Red star nevű telepet és néhány sikolyt vettek, amelyekért 4500 forintot fizettek.– A férjem hallotta a rádióban, hogy mától szabad vásárolni, és pont itt voltunk a Lidlben. Négy gyermekünk van, gondoltuk, hadd élvezzék, hadd örüljenek neki – indokolta hirtelen jött döntésüket az édesanya.Seres Zoltán, az Orpheus Állatvédő Egyesület munkatársa elmondta, a petárdától megijedt macskák megmarhatják a gazdájukat, a kutyák kerítésen átugorva vagy pórázt a gazda kezéből kitépve próbálhatnak a robbanásoktól elmenekülni.A menekülő állatok néhány óra alatt 5–10 kilométert is képesek megtenni, van, hogy az elmenekült kedvencek soha többé nem kerülnek elő. Kedvenceinket a petárdázás helyszíneire semmiképpen ne vigyük ki!