Ufó Szeged felett - ejtőernyőzés közben fotóztak csészealjat - Képek

27 évvel ezelőtt Sándorfalván különös eseményekről számoltak be a helyiek . Egy ufót láttak leszállni, és többen is alátámasztották az esetet. Most egy olyan sztori jutott el hozzánk, ami városunk közelében történt, és feltehetőleg több szemtanúja is volt.Egy pár éves történetre figyeltünk fel az interneten. Egy nevét elhallgatni akaró hölgy találta meg a napiufo.hu szerkesztőségét, hogy elmesélje történetét, amit Szegeden élt át. A háziasszony, M. (a napiufo.hu a cikkében M.-nek nevezi a hölgyet) mindig is szerette volna kipróbálni az ejtőernyőzést. Mivel kezdő volt, és így nem ugorhatott egyedül, csak tandemugrás jöhetett szóba. Ha a vendég igényt tart rá, akkor a kísérő végig videózza, vagy fotózza az egész ugrást.

Pár éve volt a szegedi repülőtéren egy tandemugrásom, és az akkor készült képeken vannak olyan dolgok, amikre eddig még nem kaptam senkitől magyarázatot… az egyiken a repülőgép előtt van egy különös tárgy, a másikon ennek a tárgynak az árnyéka látszik a földön…

Sok képen, ahol a is Nap látható, furcsa objektum figyelhető meg… Lehet, hogy csak én magyarázom be magamnak, hogy nem csak a mi repülőnk volt ott akkor… az biztos, hogy felhőtlen volt az ég. Amikor pedig ki kellett volna ugrani, valami közbejött, és a fotós-videós furcsán kezdett viselkedni, nem is tudott kiugrani a megfelelő időben, és földet éréskor sem velem foglalkoztak, hanem félrevonulva az oktatóval, sokáig valami nagyon fontosnak tűnő dologról beszélgettek!

Megírtam már a történetemet két ufókutatónak is, de nem igazán volt véleményük, olyan ügyben is érdeklődtem, hogy esetleg a propellert látjuk-e a képen, mert néha csalnak a felvételek. Bár egy kicsi felhő sem volt, tehát a földön az árnyék nem felhőé…Felkerestem az ejtőernyős-oktatót, akivel tandemet ugrottam, neki is elmondtam az észrevételeimet, próbáltam információkat kicsikarni belőle, de idegesen hárította a dolgot! Azt mondta, neki nincsenek meg a képek…

Hogy a képeken szereplő dolgok mik voltak, azokat nem tisztünk megítélni. M. egy életre szóló élményt szerzett a tandemugrással, és a rejtéllyel, melyet a képeken fedezett fel, amely után nyomozhatott.