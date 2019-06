Úgy arattak Zsombón, mint száz éve - nézze meg fotókon!

– Régen úgy volt, hogy az uradalmak, a nagybirtokosok megkeresték azokat vállalkozókat, aki vállalták, hogy learatják az adott területet. Megbeszélték, hogy milyen feltételekkel, vagyis mit kapnak az aratók a munkájukért cserébe. Ebben az időben a tiszta búzának óriási értéke volt, így az aratok javarészt búzát és valamennyi pénzt kaptak – magyarázta Kálmán Ferenc, aki évek óta szervezi a Péter-Pál napi hagyományőrző aratóünnep programját Zsombón.Vidéken a tiszta búza nagy értékkel bírt, a búzából készült kenyér nagyon fontos élelmiszer volt egészen 1948-ig, ebben az időszakban a kenyér volt a legnagyobb gond. – Maga a munka úgy zajlott, hogy a vállalkozó fogadott 8-10 embert, elutaztak az adott birtokra, hajnaltól estig dolgoztak, attól függően ki mennyi területet vágott le, annyi gabonát tudott hazavinni – tette hozzá a főszervező.A falunapok bemutatóján fiatalok is kaszáltak, Kálmán Ferenc bízik benne a hagyományt tovább viszik majd. Miközben a férfiak készültek a feladatra, az asszonyok búzakalász csokrot és koszorút készítettek. Feketéné Marikától megtudtuk régen összegyűjtötték a friss kalászokat és abból az asszonyok koszorút készítettek, ez volt a jelképe annak, hogy befejeződött az aratás. Gyuris Zsolt a település polgármestere elmondta, az évről évre megrendezett hagyományőrző bemutató célja az, hogy a fiatalok is tudják, hogyan került a kenyér az asztalra régen.– Hosszú távú tervünk az, hogy a legrégebbi módszerektől a modern kor vívmányaiig mindent megmutassanak, ami az aratással kapcsolatos. Most még a régi hagyományokat elevenítjük fel, kedves szokás ez, szeretik az emberek – fogalmazott a polgármester. Az aratás, cséplés, szántás bemutatót az aratók tánca zárta szombaton. Este már bulival folytatódott a falunap: Balázs Pali koncertjét hajnalig tartó utcabál követte.A vasárnap is a hagyományőrzés jegyében kezdődött: az asszonyok a kalácssütés rejtelmeibe avatták be az érdeklődőket, a falu kemencéjében sült finomságokat bárki megkóstolhatta. Ezt követően autó-motor-traktor szépségversenyt hirdettek: amíg a látogatók eldöntötték, melyik veterán járgány a legmenőbb, a lassúbb járművek felvonulása mellett kerékpáros triál és motoros street fight bemutatóval szórakoztatták a közönséget.A falunapon a díszpolgári címet is átadták, ezt idén a falu állatorvosa, Sugataghy Ferenc kapta. Zsombó nagyközség emlékérméből vasárnap délután hármat osztottak ki. Egyiket hagyományőrző tevékenységükért a Bokréta Dalkör kapta. Tagjaik közül többen részt vettek az aratóünnep bemutatásában is.Mellettük két vállalkozót is díjaztak: Gyuris Attila rózsakertészt és Pesti Istvánt, aki fémmegmunkálással foglalkozik. A polgármester elmondta, a két díjazott több munkahelyet is teremtett a településen, ráadásul jó példát mutatnak abban, hogy minden helyzetben megállják a helyüket és nem mástól várják a segítséget. A két és fél napos vigadalom vasárnap este Szekér Gergő és Stolen Beat koncerttel zárult, a záróbulit pedig DJ. Vader tartotta.