Új autók, milliós tartozások és megtakarítások - Leadták vagyonnyilatkozataikat a képviselők

B. Nagynak jól ment a föld- és ingatlankiadás

Farkasnak őstermelőként is nagyobb a bevétele

Lázár többet keres, mint miniszterként

Szabó törlesztett, és új autót vásárolt

B. Nagy László, Csongrád megye 2. számú választókerületének országgyűlési képviselője az elmúlt esztendőben ugyan márkahű maradt, de lecserélte a Volkswagen CC autóját egy Volkswagen Passatra – derül ki legfrissebb vagyonnyilatkozatából, amelyet január utolsó napjáig kellett leadniuk a honatyáknak.Megmaradt a „más szerződés alapján" keletkezett 8 millió forintos tartozása, forintalapú, 264 ezres kölcsöne viszont 3 millió 747 ezer 168 forintra nőtt. 1 millió 347 ezer 970 forint devizalapú hitele is új fejlemény. Pénzintézettel szemben 13 millió 153 forint tartozása van, magánszemélynek azonban nem tartozik.Megszűnt a miniszteri biztosi kinevezése, amelyért havi bruttó 523 ezer 515 forint járt – nyilatkozata szerint az elmúlt egy évben föld-, ingatlan-bérbeadásból volt bevétele, havi bruttó 1 millió 62 ezer 600 forint, ami korábban bruttó 182 ezer 600 forint volt. 2017-ben az Országgyűléstől 1 millió 143 ezer 961 forintnyi eszköz-, iroda-, lakás-, üzemanyag- és személyzeti támogatást kapott, ez 2018-ban 506 ezer 152 forintra redukálódott. Az irodabérléshez és személyzet alkalmazásához járó pénze és üzemanyagkártyája viszont megmaradt.Farkas Sándor, Csongrád megye 3. számú választókerületének képviselője nem vett új járművet, de 4 millió 700 ezerről 6 millió 700 ezerre növelte a takarékban lévő megtakarítását, míg a pénzintézettel szembeni tartozását 19 millió 500 ezerről 18 millió 100 ezer forintra csökkentette. 2017-ben a Miniszterelnökségtől kapta havi bruttó 997 ezer 200 forintos bérét kormánybiztosként, tavaly viszont már az Agrárminisztérium utalt neki államtitkári és országgyűlési képviselői bért – összesen havi bruttó 2 millió 187 ezer 300 forintot.Őstermelőként is többet keresett: az időszakos 550 ezer forintos bevételét 1 millió 420 ezerre növelte. Megszűnt az 50 százalékos tulajdoni hányada a szentesi Magrárius Kft.-ben, a Kinizsi 2000 Zrt. révén azonban – amelyben 9,69 százalékos tulajdonrésze van – 285 millió 238 ezer 776 forintot kapott. Ez közel 60 millióval több 2017-hez képest. Mezőgazdasági tevékenységéhez összesen 4 millió 435 ezer 156 forintot kapott, ami csaknem egymillióval több, mint 2017-ben volt.Az Országgyűléstől korábban egy 700 ezer forintos Lenovo laptopot és egy 32 ezer forintos Samsung Galaxy S4 készüléket kapott. Ez utóbbi megmaradt, mellé pedig kapott még egy S8-ast is, illetve szintén Lenovo laptop járt neki 2018-ban, de már két darab 242 ezres, amihez 105 ezres nyomtató és egy 44 ezres router is társult. A lakás- és irodatámogatása megmaradt, és a Škoda Superb autóját is tovább használja. Tehát a 732 ezer 136 forintos eszköztámogatása 788 ezer 600 forintra nőtt.Lázár János, Csongrád megye 4. számú választókerületének országgyűlési képviselője új autót vásárolt tavaly: egy 2013-as BMW 5-öst. Korábbi Mercedes Benz V-osztályú autója viszont már nincs meg. Társasházi lakást is vett Budapesten a 13. kerületben – ez felerészben van a nevén. Megszűnt a 6 millió 800 ezer forintos életbiztosítása, a 30 milliós kötvényéből 5 millió van meg, az 55 milliós, banktól felvett hitelét 35 millióra, míg a magánszeméllyel szemben fennálló tartozását 32 millióról 20 millióra csökkentette.Volt 16 milliós bevétele műtárgyeladásból, a földjei bérbeadásából pedig 14 millió 500 ezer forint. Ez utóbbi egy évvel korábban 10 millió forint volt. Erdőgazdálkodóként is kap pénzt: 2017-ben 3 milliót, 2018-ból ezt nem tüntette fel. Emellett már nem Miniszterelnökséget vezető miniszterként kapja a bruttó 1 millió 101 ezer 900 forintos bérét, hanem képviselőként 1 millió 69 ezer 200 forintot. De kormánybiztosként is kap fizetést: havi bruttó 1 millió 296 ezer 300 forintot. Újabb cégekben szerzett tulajdoni jogot tavaly áprilisban: a Grosswiere Befektetési Zrt.-nél 8,1, míg a Divatcsarnok Projekt Zrt.-nél 10 százalékot. Juttatásként megmaradt neki a 2 Lenovo laptop és a Xerox nyomtató.Szabó Sándor, Csongrád megye 1. számú választókerületének országgyűlési képviselője a 2008-as Ford Mondeóját cserélte 2017-esre júliusban, így keletkezett egy 1 millió 995 ezer forintos autóhitele. De megszűnt a 2 millió 200 ezres tartozása, lett helyette 158 ezres köztartozása, amely lakásilletmény, míg a lakáshitelt, amelyben adóstárs, 300 ezer forinttal csökkentette, 2 millió 71 ezer 750 forintra. Több juttatást kap az Országgyűléstől, mint 2017-ben: a korábbi 528 ezres tétel 849 ezerre gyarapodott, hiszen jár neki LG televízió, iratmegsemmisítő, projektor vászonnal együtt és két laptop is.