Új elnök a Fidesz szegedi szervezetének élén: teljes fordulatot ígér Bartók Csaba

Ha nem lenne munka, és nem lenne olyan állapotban a szegedi Fidesz, mint amilyenben hosszú évek óta, akkor nem kértek volna fel erre a munkára. Köztudott, hogy nem régóta veszek részt aktívan a politikában, de az eddigi időszakot intenzíven éltem meg, sokat dolgoztam polgári gondolkodású emberekért. Azért vállaltam a városi elnökséget, mert tenni akarok ezért a körért, és ha nem állok a munka élére, akkor nem is illethetem kritikával azt, hogy miként is alakul a polgári oldal jövője Szegeden

– magyarázta lapunk kérdésére Bartók Csaba , miért is vállalta el, hogy vezeti a nagyobbik kormánypárt helyi alapszervezetét.Sorsdöntőnek nevezte a 2019-es esztendőt az új városi elnök. Azt mondta, a tavaszi EP-választáson gyerekeink és unokáink sorsáról is döntünk, Európa és ezzel együtt Magyarország jövője dől el. A helyhatósági választásokkal kapcsolatban kiemelte, teljesen másként kell a helyi Fidesznek pozicionálnia magát.

Az elmúlt 16 évben egyszer talán félig-meddig sikeresek voltunk a 2010–2014-es időszakban, de akkor sem tudtunk dominanciát kialakítani. Egyértelmű, hogy azon a stratégián, ami eddig volt, változtatni kell, akár a jelöltekről, akár a kampány stílusáról és tartalmáról beszélünk. Elemeztük a hibákat, tudjuk, mit kell tennünk

Új stratégiát és sok munkát ígér az új városi elnök. Fotó: Frank Yvette

– hangsúlyozta Bartók Csaba.Megjegyezte, Szeged egyértelműen lecsúszik, ma már közel sem hazánk második legjelentősebb városa, ezért is van szükség fordulatra, változásra. Példaként azt mondta, nincsenek minőségi munkahelyek, pedig enélkül nem lehet itt tartani a fiatalokat.

Olyan érzésem van, hogy nincs igazi gazdája Szegednek. Szép a belváros, mint egy mézeskalácsdísz, de a fejlesztések elmaradtak, s ezt támasztják alá az adóbevételek is. Utána lehet nézni annak is, hogy a regnáló polgármester ugyan hányszor ígérte meg a harmadik hidat, ezért mi a be nem tartott ígéretekkel is szembesíteni szeretnénk az itt élőket

– mondta a Fidesz helyi elnöke.A szegedi Fidesz minél hamarabb szeretné a párt országos elnökségének felterjeszteni, hogy kit szeretne indítani polgármesterjelöltként, ám a képviselőjelölteket csak az EP-választás után választják ki. Bartók ezzel kapcsolatban azt mondta, addig koordinátorként dolgoznak a csapat tagjai, és az addig végzett munkájuk alapján dől el, kiket érdemes közülük jövő ősszel megmérettetni.