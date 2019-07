Új elnök a Szent-Györgyi Rotary Club élén

Palotás Sándor kibővítené a tehetséges diákokat támogató ösztöndíjprogramukat. FOTÓ: FRANK YVETTE

Július 1-jétől Palotás Sándor irányítja a Szent-Györgyi Albert Rotary Clubot, amely a tiszteletbeli tagokkal együtt közel 80 férfit tömörít, és évente 5-6 millió forinttal támogatja a rászorulókat. A Déli-Farm Kft. tulajdonos-ügyvezetője 2015 óta tagja a szervezetnek.– Vallom, hogy nemcsak az a fontos, hogy gazdasági sikerekre törekedjünk, hanem az is, hogy ha van rá lehetőségünk, a környezetünkért is tegyünk. Ezért vállaltam annak idején, hogy részese leszek a Rotary-életnek – fogalmazott.A Szent-Györgyi Albert Rotary Club nevéhez fűződött 3 éven keresztül hazánk legnagyobb rotarys jótékonysági programja, a Gift of Life, amelyben több mint 60 millió forintból 38 határon tú­­li gyerek életmentő szívműtétjét végezték el Szegeden. Palotás Sándor elmondta, ezt mostantól a RC Szeged Dóm viszi, mentorként azonban tovább segítik a működést.– A jól működő rendezvényeinket, mint a halászléfőző fesz­­tiválos kitelepülésünk, az ad­­vent és a szegénykonyha, sze­retném folytatni. Tervezek színházi jótékonysági előadást és a tavaly indult szerb–román–magyar együttműködést, illetve a tehetséges diákokat támogató ösztöndíjprogramunk kibővítését is – beszélt terveiről. Emellett évente két alkalommal nyi­­tott előadást szerveznek, hogy a Rotary filozófiáját még szé­­lesebb körben meg tudják ismertetni.