Új feladathoz új menedzsment a lézerközpont élén

Az ELI-t fel kell tölteni tartalommal, hogy élő, működő tudományos platformmá váljon, ehhez az új feladathoz választott új menedzsert a tulajdonos – írta az országos sajtóhírekre reagálva az intézet.



Hangsúlyozzák, az ELI egy nyitott platform, a tudományos kutatások lebonyolításában segít. Jelenleg a technikai feltételek megteremtése zajlik, például a lézerek beüzemelése. 2017 novemberében már megkezdődtek a kísérletek a működő berendezésekkel, nemzetközi kutatócsoportokkal, ám a rendszert folyamatosan tökéletesíteni kell, a kihasználtságot pedig emelni.



Ezzel a feladattal bízták meg Jakab Lászlót. A tulajdonos elvárása, hogy az új, nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező vezető ezt menedzselje és a szervezetet a következő kutatási időszakra felkészítse. Nem kutatóként, menedzserként támogatja az ELI-ben folyó munkát, ahogyan korábban az előző vezető, Lehrner Lóránt sem kutató volt, hanem menedzser. Jakab László együtt dolgozik a jelenlegi megbízott tudományos vezetővel, Varjú Katalinnal, aki a lézerfizika nemzetközi szaktekintélye.



A közlemény felhívja a figyelmet arra: menedzsmentváltáskor bevett eljárás, hogy teljes – pénzügyi, műszaki és tudományos – átvilágítás történik, ebben pedig Krausz Ferenc világhírű magyar fizikus is részt vesz. Az ELI munkáját mindezek mellett egy tudományos tanácsadó testület is támogatja, ennek véleményét, javaslatait és szakmai értékelését a menedzsment messzemenőkig figyelembe veszi. – A testület tagjai között szinte minden évben van változás, és mivel az ELI működésében stratégiai váltás nem történt, az átvilágítás is csak indulóban van, a most távozó három ember döntése mögött szakmai szempontok helyett más megfontolások állhatnak – írták a közleményben.