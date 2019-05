Új helyszínekkel vár a 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál

A Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál az operatőri munkára fókuszál. Idén már nem lehetett rajzfilmet és dokumentumfilmet beadni, maradtak a nagyjátékfilm, kisjátékfilm és kísérleti film kategóriáknál.– 300 alkotás érkezett be hozzánk, a szakmai zsűri ebből választott ki 9 nagy- és 23 kisjátékfilmet. Kísérleti filmből szintén kilencet láthatunk majd – mondta a fesztivál alapítója, ügyvezető igazgatója, Jávorszky Iván.– Idén a Belvárosi mozi Csőke-termébe, a Délvidék Házba, a Széchenyi térre és a kisszínházba várunk mindenkit.Szabó Éva, a május 28-án kezdődő fesztivál művészeti igazgatója elmondta, a tavalyihoz képest megugrott a nagyjátékfilmet beadók száma. Míg tavaly csak kilencen, addig idén már harmincan adtak be munkát ebben a kategóriában. Három magyar filmet is bemutatnak. A sokak által már ismert Rossz verseket, a Tegnapot és a Genezist.– Idén is igyekszünk nyitni a nyilvánosság felé. Ingyenes vetítéseket tartunk a Széchenyi téren. Ott mutatjuk be például Magyarországon először cenzúrázatlanul A tanú című filmet. Az összes ottani vetítés ingyenes.A zsűri tagjai között olyan nevek kaptak helyet, mint Szabó Gábor Balázs Béla-díjas operatőr – ő fotografálta Zsigmond Vilmos egyetlen rendezői filmjét. A tavalyi fődíjas Joe Cook is helyet kapott a zsűriben. A részletes programot a helyszínekkel, kerekasztal-beszélgetésekkel megtalálják a fesztivál honlapján: https://zsigmondvilmosfilmfest.com/