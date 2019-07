Új járdát kap a Tiszavirág utca, lesz futókör a Vértónál

Csaknem 11 millió forintból felújítják a Tiszavirág utca páros oldalán lévő járdát, a munkát a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft. végzi – többek között erről is döntött pénteken a városüzemeltetési bizottság. Tárgyalták továbbá az elmúlt hónapokban tapasztalt csapadékvíz-elvezetési problémákat, hiszen számos panasz érkezett az önkormányzathoz az elzáródott elvezetőcsatornákról, illetve arról, hogy a hirtelen lezúdult nagy mennyiségű csapadék megállt az utakon. Ezekről számos panasz érkezett lapunkhoz is, a város több pontja „elesett" a tavaszi esőzésekkor. Annak ér­­dekében, hogy a problémát or­­vosolják, szerződést köt a vá­­ros a a Szegedi Környezetgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, a belvízelvezető rendszerek fenntartásához szükséges szivattyúzás, csatorna- és átereszépítés, valamint tisztítási munkálatok elvégzésére. Erre 10 millió forintos keretet kü­­lönítettek el.



Korábban szó volt már a bi­­zottsági üléseken arról, hogy fu­tókört építenének a Vértó körül, erre pedig pályázatot nyújt be az önkormányzat a kormány pályázati felhívására. Sikerrel jártak az Országos Futópálya-építési Programban, így jövő augusztusig 90 millió forintból megépülhet a pálya a víz körül, ennek fele kormányzati támogatás. A felhívás a 120 centiméter széles, kizárólag rekortánborítású pályák építését célozta meg. Révész Máriusz kormánybiztos az eredményhirdetésen úgy fo­­galmazott, azt szeretnék, hogy minél többen sportoljanak mi­nőségi környezetben, biztonságos körülmények között. Szeged mellett egyébként Budapest, Baja, Esztergom, Fót, Gödöllő, Hajdúböszörmény, Kecskemét, Pápa, Székesfehérvár és Szolnok is futókört építhet. Összesen 350 milliós keretösszeggel rendelke­zett a program, egy pályázó legfeljebb 70 millió forintot igényelhetett.



(Lead-képünk illusztráció: Pixabay - a szerk.)