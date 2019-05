Új kápolnát avattak Szegeden a Felsővárosi Minorita Rendházban - galéria

Szent Ferencről nevezték el az új kápolnát a Felsővárosi Minorita Rendházban. Fotó: Török JánosSzeged. Új kápolnát adtak át pénteken a Szeged-Felsővárosi Minorita Rendházban. Az épületben korábban egy ideiglenes szobában működött kápolna, most egy nagyobb termet alakítottak ki megfelelő funkciókkal.– Ezt a hívek is meg tudják közelíteni, téli időszakban miséket is tarthatunk benne. Igényesen próbáltuk berendezni, helyet kapott benne egy 19. századi felújított nagy feszület, egy Mária-szobor és egy Deák Zsuzsanna üvegfestő művésznő által készített ólomüvegablak is, amely Szent Ferencet ábrázolja – tudtuk meg Könyves Péter kántortól.A kápolnát Szent Ferencről, a minorita szerzetesek védőszentjéről nevezték el, és az assisi bazilika felszentelése ünnepének napján szentelték fel, pénteken. Kalna Zsolt szegedi házfőnök-plébános áldotta meg a plébánia munkatársaival és segítőivel együtt, hálát adva a megvalósulásért. A kolostor földszintjén kialakított kápolna a szerzetesek napi imádságainak helyszínéül szolgál, ám a plébánia hívei és imacsoportjai előtt is nyitva áll.