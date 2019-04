Új képzések a szegedi iskolákban

Lemondott a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatója



Szeged. Április 30-ával lemondott intézményvezetői posztjáról a Heller Ödön Művelődési Ház igazgatója, Vajda Ilona, ezért az önkormányzat pályázatot hirdet az állás betöltésére. Június 5-ig nyújthatják be jelentkezésüket az érdeklődők, a nyertessel 5 évre köt szerződést a város. Az új vezető megválasztásáig a helyettes látja el az igazgatói feladatokat.

A kulturális bizottság szerdai ülésén kiderült, kiterjeszti a Király-König Péter Zenei Alapfokú Művészeti Iskola a vonós tanszakát: a Tisza-parti Általános Iskolában is lesz képzés, míg a Weöres Sándor Általános Iskola bekapcsolódik a Köznevelési Híd programba a felzárkóztatás érdekében.A Szegedi Szakképzési Centrumot több változás is érinti. A Kossuth Zsuzsanna iskola megszünteti a börtönnel kötött szerződését, így három telephelye is megszűnik, de az intézményben mentésirányító-képzést indítanak. A Krúdyból két tannyelvű turisztikai gimnázium lesz. Indul számos új képzés: a Csonkában többek közt repülőgép-szerelő, autógyártó és hajós szakmunkás, a Gábor Dénesben vízügyi technikus, a József Attilában virágkötő és -kereskedő, faiskolai kertész és női szabó oktatás indul, míg a Vedresben grafikus- és dekoratőrképzés lesz. A Dériben a nappalis diákok létszámát 1200-ról 850 főre csökkentik.