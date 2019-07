Új kikötőt kap a Partfürdő

Az úszómű beszerzésére vonatkozó adásvételi szerződést csütörtökön írta alá a Szegedi Rendezvény- és Médiaközpont Nonprofit Kft. és a Mahart Tiszayacht Kft. Az eseményen elhangzott, a kilencvenhat méter hosszú állomás negyvennyolc kishajó kikötésére lesz alkalmas, ami a későbbiekben akár hetvenkettőre is bővíthető, továbbá lesz rajta vízi pihenőhely és büfé is. Az alapja acél lesz, míg a borítása fa. Úgy alakítják ki, hogy mozgáskorlátozott személyek is igénybe tudják majd venni. Kiderült, a projekt földi munkálatai július elejére elérték a 75 százalékos készültséget, a kivitelezést a Genév Kft. végzi.