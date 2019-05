Új templomokkal gyarapszik a Szeged-Csanádi Egyházmegye

Az elmúlt hétvégén szentelték fel az új tarhosi templomot. Fotó: Szeged–Csanádi Egyházmegye

A Szeged–Csanádi Egyházmegye beruházásában több templom építése is zajlik, van, ahol már befejeződtek a munkák.Régi álmuk válhat valóra a pusztaszeri katolikusoknak: itt 122 millió forintból a 64 férőhelyes templomban 20 fő befogadására alkalmas hittantermet is kialakítanak. Derekegyházon is zajlik már az építkezés – eddig csak egy kápolnájuk volt a helyieknek.Hétvégén a Békés megyei Tarhoson felszentelték az új római katolikus templomot. Az építkezés egy éve kezdődött 139 millió forintból, amelyből 6 millió a tarhosi önkormányzat és az adományozók támogatása. Az új, kortárs felfogásban tervezett templom a település történeti központjában lévő park százéves gesztenyéskertjében épült fel. Az épület és a park fái által közrezárt, 2000 négyzetméteres templomkert ünnepi rendezvények és szabadtéri misék helyszíneként szolgálhat. A templom külső és belső kialakításánál legfőbb szempont a fenntarthatóság – az alacsony karbantartási igény és energetikai „önellátás" – volt. Az időszakos használat miatt az épületbe elektromos fűtést szereltek be, tetőre napelemrendszert helyeztek. Egyházmegyénk beruházásában az elmúlt években Lőkösházán, Bakson, Újszentivánon, Nagylakon és Békéssámsonon épült templom. A derekegyházi és a pusztaszeri templomot a tervek szerint még idén átadják.