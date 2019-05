Újabb botrány egy villamoson: az utas szerint kiabáltak vele és megtaposták, a Dakört szerint pont fordítva történt

Mást állít a Dakört, és mást mond panaszosunk. Fotó: Karnok Csaba

Azt állítja egy férfi, hogy bántalmazta egy ellenőr a 3F-es villamoson. J. Sándor elmondta lapunknak, hogy május 6-án kora délután szállt fel a járatra. Volt nála jegy, amelyet érvényesített is, de az ellenőrzéskor kiderült, hogy a jegyen felhasználási időpontként 2018. december 31-e szerepelt. A férfi elmondta, tiszta lelkiismerettel használta a jegyet, mert korábban a menetjegyiroda és egy buszsofőr is azt mondta neki, a dátum ellenére utazhat vele, a feltüntetett dátum csak azt jelenti, hogy a cég eddig értékesítheti a jegyeket.Mást gondolt azonban erről az ellenőr. Azt mondta, a jegy „nem jó", és J. Sándor szerint rögtön ellenőrhöz méltatlan hangnemben beszélt vele, fenyegette, és azt mondta neki, börtönbe fog kerülni. Az utas nem hagyta magát, és amikor megpróbálta visszavenni a férfi kezéből a jegyet, az elszakadt. A hosszú percekig tartó veszekedés után az utas végül úgy döntött, hogy leszáll a jármű- ről, állítása szerint ekkor bántalmazta az ellenőr.– Először a karomat és a ruhámat fogta meg, de sikerült kiszabadulnom a szorításból. Ezután az ajtóhoz mentem, és megpróbáltam leszállni, amikor az ellenőr beletaposott a térdembe – mondta Sándor.Végül sikerült leszállnia a villamosról. Sérült lábbal elindult a II-es kórház felé, ahol látleletet akart vetetni, és ellátást kérni, azonban az ellenőrök végig követték. Sőt, az intézménybe is utánamentek, miközben rendőrt hívtak rá. A rendőrök meg sem várva a vizsgálatot, előállították.A férfit az ellenőr feljelentette közfeladatot ellátó személy elleni erőszak miatt, de közben Sándor is feljelentést tett.– Nem hagyom, nem hagyhatom magam, mert igazam van – monda Sándor, aki azóta eljutott orvoshoz, és sikerült látleletet vetetnie. Testi erővel elkövetett testi sértést állapítottak meg.Hasonló eset történt tavaly év elején. Akkor egy fiatal nő állította, hogy bántalmazták az ellenőrök, mert nem volt ráírva a bérletére az igazolványszáma.– Hátrafeszítette mindkét karom, közben a frissen műtött térdem is megrándult. Kértem, hogy engedjen el, mert nagyon fáj a szorítása, a másik ellenőr közben végignézte, ahogy bántalmaz a társa, és nevetett rajta. Nagyon megalázó volt – mondta akkor lapunknak a nő, aki azóta felvette a kapcsolatot J. Sándorral, és meglepő dologra derült fény. Szerintük ugyanaz az ellenőr intézkedett mindkét esetben. A fiatal nő most lapunknak elmondta, ügyében megindult az eljárás, és az ellenőrt személyi szabadság korlátozásával és könnyű testi sértéssel is megvádolták – de azóta is ugyanott dolgozik.Teljesen mást mond azonban mindkét esetről az ellenőröket foglalkoztató Dakört Kft. Kerék Csaba, a cég ügyvezető igazgatója az írta lapunknak, hogy tavaly februárban az egyik férfi ellenőrük került összetűzésbe egy hölgy utassal, idén május 6-án pedig egy ellenőrnőnek lettek nyolc napon belül gyógyuló sérülései, miután összeveszett az egyik utassal. A leveléből az derül ki, hogy utóbbi lehet az az eset, amelyről J. Sándor beszélt. Feljelentést tettek, és ha vége az eljárásnak, többet is elárulnak arról, mi történt.