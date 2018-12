Újabb feljelentés SZEVIÉP ügyben és már Központi Nyomozó Főügyészség vizsgálja

Direkt hagyták bedőlni a céget?

Összeállt az MSZP-Jobbik-koalíció

Csődbűntett

Mint arról korábban beszámoltunk, a bíróság első fokon elítélte Botka László szegedi szocialista udvari beszállítóit. Botka László és a szegedi városvezetés kezdettől fogva igyekezett úgy beállítani, mintha nem a szegedi baloldal botránya lenne a Szeviép-ügy, nem sok sikerrel. A szoci városvezetést egyébként is meglehetősen sok botrány jellemzi, ráadásul Botka luxuséletmódja is kicsapta a biztosítékot.A Legfőbb Ügyészség korrupciós és szervezett bűnözés elleni ügyek főosztálya a Központi Nyomozó Főügyészségnek (KNYF) továbbította azt a feljelentést, amelyet a Szeviép-károsultak egy részét képviselő Szabó Bálint tett annak gyanújával, hogy a közelmúltban első fokon lezárult perben – politikai befolyásra – nem vizsgálták a mélyebb összefüggéseket – értesült a Magyar Idők Fazekas Géza, a Legfőbb Ügyészség szóvivője közölte: a feljelentést szombaton továbbították a KNYF-nek. Szabó Bálint bűnszervezetben elkövetett csődbűntett, pénzmosás, tiltott pártfinanszírozás, hivatali visszaélés, vesztegetés és más bűncselekmények gyanújával fordult a Legfőbb Ügyészséghez.A jogász ebben leírta: információik szerint Botka László, Szeged MSZP-s polgármestere és Ujhelyi István, a párt politikusa a Szeviép vezetőivel közösen 2008-ban úgy döntöttek, hogy a jelentős önkormányzati bevételekkel rendelkező céget hagyják bedőlni, a pénzt pedig kampánycélokra vonják ki a társaságból. Az ebből adódó problémákat a helyi hatóságok és politikai befolyásuk segítségével akarták elsimítani, Szabó szerint ez meg is történt.Mint megírtuk, a Szegedi Járásbíróság elsőfokú ítéletében csődbűntett miatt a Szeviép három egykori vezetőjét letöltendő szabadságvesztéssel sújtotta.Szabó Bálint közölte: reméli, hogy a KNYF teljes körűen feltárja a tényállást, és ezáltal politikus bűnözők is a hatóság látókörébe kerülnek. A jogász arról is tájékoztatott: feljelentést tesz a szegedi Jobbik alapszervezetétől érkezett fenyegetés miatt is, ami szerinte azt jelzi, hogy a Szegeden is összeállt MSZP–Jobbik-koalíció példa nélküli mélységekbe süllyedt Botka védelmében.Mint arról korábban beszámoltunk, a Szeviép Zrt. mindhárom egykori vezetőjét elmarasztalta első fokon a Szegedi Járásbíróság.A már felszámolás alatt álló, útépítéssel, vízépítési létesítmények kivitelezésével és magasépítéssel is foglalkozó társaság egykor vezető beosztású munkatársait a hitelezők kielégítésének meghiúsításával elkövetett, különösen jelentős mértékű tényleges vagyoncsökkenést eredményező csődbűntettben mondták ki bűnösnek.Emellett egyetemlegesen mintegy hárommillió forint perköltség kifizetésére is kötelezték az elítélteket, akiket a járásbíróság ezzel együtt öt évre eltiltott attól, hogy gazdasági szervezet vezető tisztségviselőiként tevékenykedjenek. A verdikttel szemben mindhárom terhelt fellebbezést jelentett be, az ügyész pedig három munkanap gondolkodási időt kért, így az ítélet nem jogerős.