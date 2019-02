Újabb országos toplistán a REÖK

Nemrégiben beszámoltunk róla, hogy a kulter.hu portál 2018 legjobb hazai időszaki kiállításai között a 6. helyre sorolta a REÖK tárlatát. Most a mutargy.com toplistáján is kiemelték a nem mindennapi, óriási szilikonszobrokból álló kiállítást. A Bécsben élő, kortárs román szobrászművész meghökkentően élethű művei július 12-től augusztus 31-ig állomásoztak a Reök- palotában. A mutargy.com listáján kiemelték, hogy „a Looking for identity alkotásai különösen jól tudtak érvényesülni a szellős elrendezésnek köszönhetően", de felhívták a figyelmet Moldovan különleges technikájára is. Úgy fogalmaztak: a szokatlan nyerseség egyszerre volt meghökkentő és megkapó a nézők számára.



A kétszeres szakmai kiemelést ajándéknak tekinti Herczeg Tamás, a REÖK igazgatója. – Megerősít bennünket abban, hogy az elmúlt bő egy évtized munkája és kísérletei oda vezettek, hogy egy országosan elfogadott és fontos hellyé vált a REÖK.



Jelenleg is folynak a munkálatok, egy újabb életmű jellegű kiállításra készülnek, ezúttal Aknay János alkotásaiból. Az Égi és földi geometria című tárlat 200 alkotást tartalmaz majd a Kossuth-díjas művész munkásságából.