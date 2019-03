Újabb szintre léphet az ópusztaszeri emlékpark

A kiépítést és a folyamatos fejlesztést, karbantartást a Magyar Turisztikai Ügynökség Nonprofit Zrt. végezné el, amennyiben azt a társaság további tagjai – a szegedi önkormányzat, a Feszty Körkép Alapítvány, a Szeged–Csanádi Egyházmegye, a Magyarok Világszövetsége és az ópusztaszeri önkormányzat – is jóváhagyják.



A szegedi közgyűlés pénzügyi bizottsága szerdán támogatói döntést hozott. Az új rendszer piacvezető funkcionalitású, innovatív, illetve speciális igényeket is képes kiszolgálni. A többszörös díjnyertes szoftver a folyamatos fejlesztéseknek köszönhetően a legmodernebb megoldásokat nyújtja a felhasználóinak, ezért is lehet ideális választás az ópusztaszeri park teljes adminisztrációjához.