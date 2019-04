Ujhelyi szerint Szeged neki köszönheti az uniós forrásokat

Ujhelyi István, a Magyar Szocialista Párt európai parlamenti képviselője sajtótájékoztatót tartott kedden a Kárász utca sarkán, azonban az esemény előtt a helyi Fidelitas tagjai és Korponyai Ernő, a Fidelitas Csongrád megyei elnöke számon kérték annak kapcsán, hol vannak a házfelújításáról a számlák, mutassa be azokat, és tisztázza magát. Ujhelyi azt mondta, benyújtja majd a számláját a Fidesznek: a bíróságon találkoznak, megtette a feljelentéseket.



Szóba kerültek az uniós források is. Ujhelyi szerint a kormánypárt semmit sem tett azért, hogy a város támogatásokhoz jusson, azt ő és az önkormányzat harcolta ki. Az épülő új uszodát, a sportcsarnokot és a több mint egy évig renovált Erzsébet ligetet is saját sikerükként könyvelte el.



A Fidelitas megyei elnöke erre azt mondta: sok beruházáshoz hasonlóan az uszodára és a csarnokra is a Modern Városok programban érkezik a pénz, ahogyan a stadionra is. Ujhelyi szerint nincs szüksége a városnak a püspökség által épített komplexumra: meglettek volna nélküle.



A szócsata után a sajtótájékoztatón a szocialista EP-képviselő kiemelte, egyszerű választás jön: arról döntünk május 26-án, hogy Európában vagy Orbánisztánban akarunk-e élni. Ahogyan ugyanis Orbán Viktort és pártját kizárták, úgy az ország is kisodródhat az Unióból. Hozzátette, európai várost építenek közösen a Párbeszéddel, azt várják, hogy közös törekvéseiket azok is támogatják majd, akik eddig nem voksoltak az MSZP-re. A képviselő kedden Szentesen is tájékoztatta a sajtót aláírásgyűjtési akciójukról és terveikről.