Újjászületik a Széchenyi tér - mutatjuk a látványterveket

Nincs kőbe vésve

Hangsúlyozzák, a jelenlegi állapot a koncepció és az engedélyezési tervek között van, vagyis nincs még minden kőbe vésve. Ugyanakkor az országos pályázat szakmai zsűrije az eredményhirdetés után arra biztatta őket, ragaszkodjanak elképzeléseikhez. – Közel egy év lesz, mire a végleges kiviteli tervek elkészülnek, részleteiben mindent kidolgozunk, ezalatt biztosan lesz még változás – mondják, hozzátéve, tősgyökeres szegediek, két évig az irodájuk is a Széchenyi téren volt, ismerik, szeretik, tudják, mivel dolgoznak.

Újjászületik a szegedi Széchenyi tér, a másodszor meghirdetett országos tervpályázaton a zsűri a szegedi Fontos Mérnök Stúdió munkáját találta a legjobbnak. Európa egyik legszebb tere 3 milliárd forintból újulhat meg.Az internetre felkerült látványtervekre bőven érkeztek reagálások, ezek közül a legtöbb éppen a békebeli állapotokat félti.– Az motivált bennünket, ami a nagy árvíz utáni újjáépítőket is, hogy a helyi történeti értékeket megtartva a mai, kortárs elvárásoknak megfelelő, használható teret hozzunk létre – mondja Vakula Réka tájépítész és Fontos Rómeó építész. Úgy látják, a tér ma több szempontból is méltatlan, de ehhez hozzászoktak a szegediek, és ezért nem veszik észre.Hangsúlyozzák, a térszerkezet a tervükben sem változik, a jelenlegit erősíti, a parktükrök is maradnak. Ahogy fogalmaznak: térszerkezetileg békebeli, eszmeiségében kortárs.A gyalogosok és a biciklisek üdvözlik a tervet, az autósoknak kevésbé tetszik, hogy kevesebb lesz a parkoló, és csak a tér északkeleti és délnyugati élein közlekedhetnek. Az utóbbin ráadásul a villamossínekre kényszerülnek.– Az önkormányzatnak korábban is voltak tervei, hogyan lehet „kikönnyíteni" a belváros forgalmát, és most itt az alkalom, azzal együtt, hogy az autómentes Széchenyi térhez, belvároshoz elengedhetetlen a harmadik Tisza-híd megépítése – mondják, hozzátéve, ütemezhető tervükben is ezzel számolnak.Szerintük a parkoló autók összeroppantják a teret, ebben a kérdésben már sok város előttünk jár. Az első ütemben még maradnak parkolók a városháza tengelyében, ugyanakkor számolnak mélygarázzsal is. A Kiss Ernő utcában fog eltűnni az autó, az államkincstár és a városháza közötti szakaszon a Zsótér ház előtti burkolt terület alatti építmény egyszintes lesz, a parktükrök alá nem megy be a mélygarázs.– Nem itt akartuk megoldani a belvárosi parkolás összes problémáját, darabra annyi autó fér majd a mélygarázsba, mint amennyi most a felszínen van.Egyértelmű támogatásra talált az az ötletük, miszerint a Takaréktár utca és a tér találkozásánál, a Vasalóház előtt egy új, kisebb teret alakítanak ki, rajta Anna-vizet adó ivókúttal.– Egy kollégánk ötlete volt, csapatmunkában hét ember dolgozott a terveken – mondják, hozzátéve, jó ellenpontja lesz a másik oldalnak, a tér és a Kárász utca találkozásának. Egymás közt csak Takaréktár térként emlegetik, ihletnek ott vannak a méhecskék az OTP-palota homlokzatán.Látványos változás, hogy a városháza előtti medence, benne Az építő és romboló Tisza szobrokkal, 90 fokban elfordul – a békebelihez képest. Megtudtuk, a kiírásban szerepelt, hogy alakuljon ki egy dísztér a városháza előtt, ezért fordul el a medence.– A tér főutcája, a platán korzó ma „átrohanóhely", nagyobb tömegek csak a rendezvényeken használják, nincs fizikai és vizuális kapcsolata a városházával, igyekszünk ezen változtatni – hangsúlyozza Vakula Réka. Fontos Rómeó hozzáteszi, ez beleillik a koncepcióba, hogy a gyalogosoknak faltól falig legyen használható a tér.Rákérdeztünk, mit terveztek a kelleténél több rendezvénnyel, illetve az esztétikailag megkérdőjelezhető bódésorokkal?– A feladatok között volt az új rendezvényarculat, kevesebbet és minőségibbet akar ideengedni a város, a mostani, időnként bazáriba hajlók helyett – mondják.