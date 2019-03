Újra dolgozik, de nem fúr új kutat Móravároson a Mol

Tavaly szeptember közepéig kellett a környékbelieknek elszenvedni a Mol kútfúrásának zavaró hangját, addigra fejezte be az olajtársaság a nagyobb zajjal járó munkákat. Érdekes, hogy olvasóink igazából csak a második kút fúrásánál veszítették el türelmüket, a Mol pedig elismerte, akkor nagyobb volt a berendezés energiaigénye, ez lehetett az eltérő hang és rezgés oka.A fúróberendezésen túl a generátorok is jelentős zajterhelést okoztak, a Mol ugyanis nem a Nemzeti Közművektől vette az áramot, hanem a helyszínen állította elő a szükséges energiát. – Most ismét daruk, berendezések garmadája vonult fel, és nem kaptunk semmiféle előzetes tájékoztatást – fordult lapunkhoz olvasónk.Mi is körbenéztünk, és valóban nagy a mozgolódás a területen, ottjártunkkor éppen egy 100 tonnás autódaru gurult ki a kapun. Valószínűleg annak a toronynak a felállításán segédkezett, ami már most is messzire látszik. Nincs akkora berendezés, mint a nyári volt, de körülötte jól telepakolta konténerekkel a területet a Mol.Megkérdeztük az olajtársaságot, mit csinálnak, meddig maradnak, mekkora zaj- és egyéb környezeti terhelésre számítsanak a környéken lakók? – Az egyik, már meglévő kúton fogunk vizsgálatokat és kisebb átalakításokat végezni.A munkálatok várhatóan három hétig tartanak, és ezúttal egy kisebb teljesítményű, más típusú berendezést fog a kúton dolgozni, és ez sokkal kisebb hanghatással jár, mint a tavalyi munka – írta válaszában a MOL. Megtudtuk, a múlt évben telepített zajvédő falakat továbbra is alkalmazzák annak érdekében, hogy a lehető legkisebb legyen a hanghatás.