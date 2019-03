Újra foroghat az Alföld egyetlen működőképes szélmalma

Nem fúj a szél, nem forog a dorozsmai szélmalom – így szól Dankó Pista magyarnóta-szerző dala. Igaz, ez nem a Faragó-féle szélmalomról szól – az egyetlenről, amely megmaradt abból a 23-ból, amely a településen állt –, viszont valóban nem forog már három éve. 2016-ban leszakadtak a vitorlái, most végre visszahelyezik őket.A 19. századi Magyarországon, különösen az Alföldön jellegzetes kép volt a települések szélén a malmok sora, forgó vitorlákkal. 1823-ban épült a még most is álló dorozsmai malom, Czékus Andor főbíró építette, később, 1904-ben került a tízgyermekes Faragó György tulajdonába. – Az utolsó tulajdonosa Faragó Béla bácsi volt, ő még működtette is, róla kapta a nevét. 1961-ben nyilvánították műemlékké, azonban a tartós esőzések hatására a malom fala annyira kimosódott, hogy 1970-ben összedőlt – mesélte Hajdú Géza, a szélmalmot működtető Dorozsmai Petőfi Sándor Művelődési Ház vezetője. Lakossági nyomásra nem sokkal később, 1973-ban restaurálták, utoljára 2009-ben őröltek benne lisztet egy bemutatón. – Évente kétszer mindig kivásznaltuk a vitorlát, ekkor tud belekapni a szél. Annak idején a szélmolnárok maguk végezték ezt a műveletet – magyarázta Hajdú Géza.A művelődési ház vezetője megmutatta a malom földszintjén berendezett néprajzi-ipartörténeti kiállítást, ahol eredeti aratószerszámok egy letűnt kor hangulatát idézik. A kaszakő, cséphadaró, marokszedő kuka és más kéziszerszámok napjainkra feledésbe merültek, legtöbbjük használatáról fogalmunk sincs. 2016-ban leszakadtak a szélmalom vitorlái, azóta azok nélkül tekinthető meg.– Lassan három éve kezdtük meg az egyeztetéseket, milyen vitorla kerüljön fel. A szélmalom műemlékvédelem alatt áll, így sok mindenre kellett figyelnünk. Végre eredményes lett a közbeszerzés, múlt héten írtuk alá a szerződést egy orfűi asztalossal, aki vörösfenyőből készíti majd el a vitorlákat – részletezte Mihállfy Béla önkormányzati képviselő.A felújítás 6,8 millió forintba kerül, a nyertes vállalkozó elkezdte a faanyag előkészítését. Várhatóan július elején kezdik el a munkálatokat a helyszínen, és szeptemberben szerelik fel a vitorlákat.– Nemcsak a vitorlák, hanem az úgynevezett szelestengely cseréje is szükséges. Átnézettük az egész malmot, minden olyan eszközt rendbe hoznak, amely problémás. A felújítás után régi fényében tündökölhet majd, és 200 évesen újra őrölhet gabonát a dorozsmai szélmalom – tette hozzá a művelődési ház igazgatója.