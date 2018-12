Újra két irányban használható mától a Tisza Lajos körút

Összegyűjtöttük, hogy a Szegeden zajló nagyobb volumenű út- és járdaépítések, komplett városrész-rehabilitációk és a Zöld Város Program miatt hol meddig kell kényelmetlenségekre, forgalomkorlátozásokra számítani.Az újszegedi Erzsébet ligetben két munka is zajlik, egyrészt az Európai Unió által finanszírozott Zöld Város Program, másrészt a Szegedi Környezetgazdálkodási Nkft. által megrendelt fanyesési munkálatok.Mivel ezek balesetveszélyesek a gyalogosok és a kerékpárosok számára, a liget teljes területe le van zárva továbbra is – tájékoztatott a Szeged Pólus Nkft. lapunk megkeresésére. A műszaki átadás-átvétel után nyitják meg a területet: várhatóan karácsony előtt már használható lesz a sétány és a kerékpárút.Újszegeden Odessza rehabilitációja is zajlik. A város legrégebbi lakótelepén április elején adták át a munkaterületet a kivitelezőnek, és akkor azt ígérték, december közepére elkészülnek. A beruházásban 110 fát is elültetnek, továbbá cserjékkel, évelő növényekkel is bővül az állomány, megszépülnek sétányok, játszóterek és sportpályák. Az uniós forrást az önkormányzat megtoldotta, amiből utakra és járdákra költenek.A Szeged Pólus Nkft. azt közölte, hogy a munkálatok várhatóan 2019 februárjában fejeződnek be, addig kérik a lakosság türelmét. Megtudtuk, hogy a Tarjánban végzett út- és járdafelújítások várható befejezési határideje december második hete, ám jelentős korlátozásokra már nem kell számítani.Az útfelújítások végén már csak a Retek utcában és a Piroska téren takarítanak és szállítják el a visszamaradt törmeléket, a Hóbiárt basa utcában pedig forgalomlassítót építenek be. Járdákat jelenleg összesen kilenc utcában építenek, de ott biztosítják a gyalogosok közlekedését.A Tisza Lajos körút belvárosi szakaszát érintő projekt is a végéhez közeledik, a Petőfi Sándor sugárút és Boldogasszony sugárút közötti szakaszt ma nyitották meg egy-egy sávon a gépjárművek számára. A jelzőlámpák sárgán villognak továbbra is, a kihelyezett KRESZ-táblák utasításai segítenek az eligazodásában. A buszsávok egyes részei még lezárva maradnak, az ideiglenes megállók is üzemelnek, de év végére várhatóan befejeződik a projekt.Az, hogy meddig dolgozhatnak a kivitelezők, függ a beépített anyag típusától, a beépítés módjától, helyszínétől és természetesen az időjárási körülményektől is. Minden esetben a műszaki ellenőr dönt arról, hogy a hideg miatt felfüggeszti a munkálatokat. A Szeged Pólus kérdésünkre elmondta, több idénre tervezett projekt áthúzódik a jövő évre, például a kerékpárúthálózat-fejlesztés második ütemén belül a Szeged-Tarján és Algyő kerékpáros kapcsolatának kiépítése.