Újra pusztulnak a halak Újszegeden a Holt-Maroson, de még nem tudni, miért

E-mailben jelezté lapunknak árnap, hogy a Holt-Maros Bérkert utcai átjárójának özelében nagyon büdös a víz, és furcsán fekete a színe, a vízen pedig kisebb-nagyobb haltetemek himbálóznak.Amikor délután a helyszínre értünk, a bűz már nem érződött, de a döglött halak ott voltak: tíz, nagy testű amurt számoltunk össze, a tetemek a vízen lebegtek.Megkérdeztü a Herman Ottó Horgászegyesület elnö ét, hogy mi lehet az oka a halpusztulásnak. Kemény András azt mondta lapunknak, tud a problémáról, de a pontos okokkal még nincsenek tisztában – az is lehet, hogy természetes pusztulástól van szó. Azért megmérté a víz oldott oxigénszintjét, ami alacsony, de még nem kritikus. Felvetté a kapcsolatot a Szegedi Vízművek Zrt.-vel is, amelynek szakemberei a ten mintát vesznek, és laborjukban megvizsgáljá a vizet.Legutóbb tavaly május végén történt nagyobb halpusztulás a Holt-Maroson. Akkor 365 kiló hal pusztult el az alacsony oxigénszint miatt. A jelenség azért is volt mellbevágó, mert utoljára, tíz éve egy bakteriális fertőzés végzett a Holt-Maroson 80 kilónyi ezüstkárásszal, azóta ilyen problé nem volt. Az azt megelőző télen, amikor helyenként 35 centis jégpáncélon kellett lékeket vágni, hogy a levegőztetés megoldott legyen, nem volt pusztulás.