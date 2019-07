Újragondolt szegedi papucs is lesz a Mesterségek ünnepén

A Kárpát-medence legnagyobb kézműves ünnepén a szegedi papucs lesz idén a főszereplő. FOTÓ: FRANK YVETTE

Harmincharmadik alkalommal rendezi meg idén Budapesten a Mesterségek ünnepét a Népművészeti Egyesületek Szövetsége. A 60 Kárpát-medencei tag­­­­egyesülettel rendelkező szer­­vezetnek egyfajta találkozó­­ja ez, amelyen 800 kézműves vesz részt. Rajtuk kívül további 150 külföldi mester is színesíti majd a programsorozatot, ahol látványműhelyekben és játszóházakban mutatják be tudásukat. Az augusztus 17-től 20-ig tartó programsorozat fókuszába idén a lábbeli került, ezen belül pedig különösen nagy hangsúlyt kap a szegedi papucs.– Az volt a célunk, hogy ráirányítsuk a figyelmet erre a népművészeti ágra, hiszen majdnem elveszítettük ezt a mesterséget – utalt a papucskészítésre Igyártó Gabriella fesztiváligazgató. – A ma reneszánszukat élő remekek­hez kapcsolódóan kiállítások, divatbemutatók várják majd az érdeklődőket, el lehet lesni a cipészmesterek titkait, és az is kiderül, hogy hogyan értelmezik újjá a hagyományokat, a hagyományos lábbeliket kortárs, magyar cipőtervezők – tette hozzá.A fesztiválra ugyanis pályázatot is írtak ki, amelyben az volt a feladat, hogy gondolják új­­ra a szegedi papucsot. – Két kategóriában lehetett nevezni: formatervező dizájnerek és ha­­gyományőrző kézművesek ad­­hattak be prototípusokat, illetve rajzokat. Összesen 33 pá­­lyázat érkezett be, amelyek kö­­zül a legjobbak egy installációban láthatóak is lesznek a rendezvényen. Azt gondolom, sikerült olyan lábbeliket alkotniuk a pályázóknak, amelyek újra divatba hozhatják a szegedi papucsot, hiszen olyan darabokat is terveztek, amelyek a modern világban, a mai öltözködési kultúrába is tökéletesen beilleszthetők. Ilyen például a szegedi Attalai Zita–Sallai Tibor páros által tervezett és kivitelezett kollekció is, amelyek szintén láthatóak lesznek – mesélte Igyártó Gabriella.A rendezvényre Magyarországon kívül több mint 10 másik országból is érkeznek kézművesek, a díszvendég Japán lesz. A négy nap alatt közel 60 ezer látogatót várnak a Budavári Palotába, vagyis meglehetősen nagy figyelem irányul a rendezvénynek köszönhetően a sze­­gedi papucsra. De emellett bemutatkozik a világ legjobb cipésze megtisztelő címmel rendelkező cipészmester is, ér­­keznek cipőkészítők Marokkóból és Izlandról, a Törökországból érkező mester műhelyében pedig a Harry Potter-filmek láb­­belijeit csodálhatják meg az érdeklődők.