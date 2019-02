Üllésen maradásra akarják ösztönözni a fiatalokat

Nagy Attila. Fotó: Karnok Csaba

Az elmúlt évben elkészült az iskola fűtésrendszerének felújítása, tornatermének teljes megújítása. Folyamatban van a csapadékelvezető csatornák kiépítése, a fedett szabadidő- és sportparkot már használják is a helyi fiatalok – mondta lapunknak évértékelőjében Nagy Attila.Üllés polgármestere beszélt arról is, hogy a két éve elnyert, adósságkonszolidációban nem részesült településeknek kiírt támogatásból a temetőt korszerűsítik, illetve a meglévő kerékpárút is megújul majd.– Fontosnak tartom nagyközségünkben a Dél-Alföld mélyen gyökerező népművészeti hagyományainak ápolását – hangsúlyozta a polgármester.A képviselő-testület döntött ipari terület kialakításáról, amelyre százötvenmillió forintos uniós támogatást nyertek. A területet az önkormányzat megvásárolta, és már készülnek a műszaki tervek, a földmérők is dolgoznak. Aki Szeged felől érkezik Üllésre, azt is láthatja, hogy töltik fel a terepet.Komoly eredmény, hogy nemrég átadták a felújított és kibővített egészségházat, ahol két-két orvosi és fogorvosi rendelőt alakítottak ki várótermekkel, szociális helyiségekkel, és itt működik a védőnői szolgálat is.Azt is megtudtuk, hogy Nagy Attila, Üllés polgármestere – aki egyben a Fidesz 2. számú választókerületének elnöke – kiemelten kezeli a nemrég indult Modern Falvak Programot. Erről személyesen egyeztetett Gyopáros Alpárral, a modern települések fejlesztéséért felelős kormánybiztossal.A 20. század közepe óta tapasztalható, hogy a falvak népessége nagyobb arányban csökken, mint a magyar városok országos átlaga. A falvak duplán veszítenek népességükből, hiszen a falusi fiatalok elvándorolnak, gyerekeik pedig jellemzően a városokban születnek meg, és ott is maradnak.– Célunk az, hogy mint minden magyar kistelepülést, így Üllést is megőrizzük a jellemző hagyományokkal, értékekkel és sajátos életmóddal együtt. Ennek érdekében olyan ösztönző programokat szeretnénk indítani, amelyek segítségével az itt élő vagy esetleg ideköltöző fiatalok megtalálhatják számításaikat – mondta a település vezetője.