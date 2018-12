Ünnep előtt felpörög a citrusfélék piaca: 200 forint alatt is találtunk narancsot és azt tudja, hogy a pomelo is kínai?

Széles árskálán



Citrusoknál számít a méret és a minőség, erre jó példa, hogy a szegedi Timár utcai Vitaminszalonban kis szemű olasz mandarint gyakorlatilag multiáron, 298 forintért is kapni, míg a „megszólaló", nagy méretű spanyol gyümölcsből 698 forint egy kiló. Pontosan annyi, mint a törököktől érkező fehér húsú grépfrút – a piros belű száz forinttal olcsóbb. Ugyanitt a görög narancs 478-ért kapható. A multinál is szóródnak az árak, az Aldi Piacterén minőségi narancsot kapni, 549-ről szállították le az árát 379-re, igaz, még ez utóbbi sem olcsóbb, ha a versenytársakat nézzük. Úgy meg pláne, hogy a Pennynél csak 235 forint. Szerdán az Auchanban 199-ért is lehetett görög hálós narancsot kapni, ezzel meg is nyerte az árversenyt.

Erős a forgalom a Szegedi Zöldség és Gyümölcs Nagybani Piacon karácsony előtt, a szigetelt csarnokban ilyenkor akár ezer tonna déligyümölcs is van egyszerre, ami persze gyorsan forog.– A narancs Görögországból, a mandarin az olaszoktól, a citrom a törököktől és a spanyoloktól érkezik nagyobbrészt, persze narancsunk is van spanyol – mondja Belecz Csaba nagykereskedő, hozzátéve, a budapesti nagybani piacról hozzák az árut Szegedre. Megtudjuk, három éve nagyon jön felfelé a mandarin, náluk ebből három kamionra csak fél kamion narancs jut.– Sokan keresik a könnyen pucolható olasz gyümölcsöt, ez négy napja még fenn volt a fán – mutat egy szép mandarinnal teli ládát. A kisebbnek 200-220, a nagyobbnak 280-300 forint kilója, de készletkisöprésnél lemehet az ár 180-ra is. Úgy látja, a mandarin megbízhatóbb ízű, a narancs – amiből az övé nyolc napja még a fán volt – nem mindig „sikerül" jól. A narancsnál az árszínvonal is magasabb, a görög jellemzően 250–350, a legszebb spanyol pedig 380 forint kilónként. Rákérdezve a citrom év folyamán hullámzó árára, megtudjuk, az elmúlt 12 hónapban a legolcsóbb a 220 forintos török, a legdrágább a 780 forintos argentin volt náluk.– Jól meg vagyunk tépve – szabadkoznak a Domakert Kft.-nél, ahol a laikusnak még így is óriási a készlet, és vásárló is akad. – A kisteleki Kék láng ABC-be visszük, heti kétszer jövünk Szegedre áruért – mondja pakolás közben Vakulya Norbert, akinek éppen zsugorfóliával rögzítik a portékát a raklapon. Érdekes, hogy nála nincs akkora mandarintúlsúly, sőt most éppen a narancsból visz többet. Ottjártunkkor 8 húszkilós kartonra csak 11 tízkilós mandarinos láda jutott. Láttunk a Mars térről ismerős kerekedőket is, a nagycsarnoki viszonteladók közül sokan szerzik be itt a portékát.Stanka Tibor két fiával viszi a boltot a csarnokban, egyikük, Ádám szép óriáscitrust, azaz pomelót mutat nekünk 400 forintos darabáron. Ez olcsónak számít, másutt 450–550-ért is láttunk, és szemre az sem mutatott jobban. – Kínából jött hajón, szóval nem most szedték le a fáról, de otthon a kamra hidegében még minimum egy hónapig eláll – mondja bátorítóan érdeklődésünkre. Az üzlet szépen pörög, az édesapa pedig egy kis asztalnál intézi a papírmunkát és ápolja a vevőkapcsolatokat.A Vitaricum Kft. tulajdonosa, Acsay Lajos két évtizedes múltjával régi embernek számít a szakmában, és a szegedi nagybani piac mellett Veszprémben is van egy depójuk.– Logisztikailag praktikus, onnan tudjuk teríteni az Észak-Balatont – mondja, hozzátéve, hogy eddig jobbára magyar áruval dolgoztak. Az persze ilyenkorra jórészt kifut, és átveszi helyét a déligyümölcs. – Nagyon átalakult a kereskedelem, a globalizációnak köszönhetően alig van már szezonális termék, szinte minden gyümölcs folyamatosan kapható – mondja a szakember, miközben édes szőlővel kínálja stábunkat, ami persze már import.