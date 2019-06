Ünnepi Istentisztelet Petőfitelepen

Czirokné Botár Éva református lelkipásztortól megtudtuk, hogy a hangfogót és a szőnyeget is adományokból szerezték be. A Sirály utcai templom szószéke fölé szerelt speciális hangfogót, - ami lefelé irányítja a hangot – egy idős asszony álíttatta szülei emlékére. Érdekes, hogy a szerkezetet egy másik gyülekezeti tag, Kardos Sándor már korábban megtervezte. Egyedi, szép darab lett ez, illeszkedik stílusában és színében is a templomhoz.A szőnyeget pedig egy másik asszony adományozott a gyülekezetnek. A mostaniak már foszladoznak, mostantól teljesen új, méretre szabott szőnyegek lesznek a templomban. A szószékhangfogót a pünkösdvasárnapi ünnepi istentiszteleten szentelte fel Juhász András református lelkipásztor-esperes. A petőfitelepi templomban Pünkösd első és második napján is volt Istentisztelet, Úrvacsoraosztással, ezen kívül pedig több gyermek is most konfirmált, és a korábban itt konfirmálókat is várták a templomba.