Ünnepi menetrend és nyitvatartás: Karácsonykor is közlekedünk, méghozzá így!

– Változó a multik hétvégi és december 24-i nyitvatartása, az ALDI vasárnap fél 7-ig, hétfőn délután kettőig fogadja a vásárlókat. A Lidlnél vasárnap hosszabbított műszak van, és este nyolckor zárnak, viszont másnap csak délig lesznek nyitva – pontosan úgy, mint a Pennynél. A Tesco méretfüggően zár vasárnap, 20, illetve 22 órakor is lehúzhatják a rolót, kivéve persze a nonstop áruházakat. Egységes viszont a hétfő, amikor már csak délután kettőig várják a vásárlókat.



A szegedi Auchan vasárnap este nyolcig, hétfőn 14 óráig lesz nyitva. A SPAR és az INTERSPAR üzletek 23-án este 8-kor, 9-kor és 10-kor is zárhatnak, ahogy a hétfő sem egységes, 12 és 14 óráig is lehetnek nyitva üzleteik.

A Mars téri piac hétfő délben bezár, de a fenyőárusok placcát nem lakatolják le, így a későn eszmélők kora délután még megmenthetik a családi békét...



A karácsony két napján, 25– 26-án természetesen valamennyi említett multi és bolt zárva tart, nyitva vannak viszont a benzinkutak, az ügyeletes gyógyszertárak, egyes virágboltok, újságosok, a vendéglátó- és szórakozóhelyek. És a kisebb, jellemzően nonstop boltok és a trafikok, amennyiben maga a tulajdonos vagy a családtagja áll a pult mögé. December 27-étől, csütörtöktől már mindenütt a szokásos nyitvatartás szerint fogadják a vásárlókat.



Változik a vonatok közlekedési rendje is, 23-án, 24-én és 25-én az ünnepnapi, 26-án a vasárnapi rend szerint mennek a vonatok – hasonló „rugóra" járnak a távolsági buszok is. A szegedi helyi közösségi közlekedés 24-én 16 óra körül leáll, de karácsonyi járatok mennek a 72K, 73K, 74K, 77K jelzésű autóbuszvonalakon, valamint a 2-es villamosvonalon 2K, és a 19-es trolibusz módosított útvonalán 19K jelzéssel. A járatok órás ütemben a Széchenyi téren találkoznak, és bevárják az átszálló utasokat. Járművek indulnak továbbá éjféli misére és miséről ugyancsak Széchenyi téri átszállással valamennyi említett vonalon.



Fontos, hogy a 91E, 92E, 93E és 94E jelzésű éjszakai járatok 24-éről 25-ére virradóra nem közlekednek.