Úszott Szeged a tegnapi viharban - tízszer riasztották a tűzoltókat, beavatkozásra négy esetben volt szükség

"Mindig szerettem volna medencét a kertbe. Most már van" - jelezte tegnap cikkünk alatt kommentben egyik olvasónk. Más jeget küldött. Sokat. Fotó: olvasó-tudósító/Ördög Pongrác

Villámok Felsőváros fölött. Fotó: olvasó-tudósító/Bakos Dániel

Az Alföldi utca egy szakasza még délelőtt is úgy nézett ki, mintha a Tisza holtága lenne. Olvasóink hatalmas tócsákat jeleztek: az Osztrovszky Csongrádi sugárút felőli végén például kisebb beltenger alakult ki. Fotó: Farkas Judit

a szerda esti órákban tíz, az esőzéssel kapcsolatos bejelentés érkezett a szegedi főügyeletre. Vízzel elöntött pincékhez riasztották a tűzoltókat, az egységek beavatkozására négy esetben volt szükség. A segélyhívások Szegedről érkeztek, a szakemberek szivattyúval távolították el a felgyülemlett esővizet, a mentéseknek köszönhetően nem keletkeztek komoly károk a lakóépületekben. Megtudtuk, személyi sérülés egyik esetben sem történt.

Nagy öröm érte a gazdákat, szerdán késő délutánra megérkezett a várva várt esőzés, ám nem úgy, ahogyan azt szerettük volna. Szeged több pontját jéggel szórták meg odafentről, ezt követte csak a nagy zuhé, amelyhez óriási villámcsapások is társultak.A város több pontján áramkimaradás volt, a jelzőlámpák is kikapcsoltak -Az Országos Meteorológiai Szolgálat mérései szerint este nyolc óráig 17 milliméternyi csapadék hullott a megyeszékhelyen. A Záportó ki is öntött – kaptuk a hírt a környéken élőktől. Az útszéli csatornák lefolyónyílásai is alig bírták elnyelni a nagy mennyiségű vizet, a Tisza Lajos körút frissen felújított szakaszán, illetve a Boldogasszony sugárút és Bécsi körút találkozásánál lévő körforgalomnál is jóval boka fölé ért a víz.A hirtelen lezúdult eső nem tudott lefolyni, erről panaszkodtak olvasóink is. Valkai Sándor szerint rossz döntés volt, hogy a felújított útburkolatok nem a régi típusú rácsokat kapták vissza, amelyeken nagyjából 25 centi hosszú és két centi széles réseken tudott lefolyni a víz, hiszen az új lefolyókon sokkal kisebb, mintegy kétcentis lyukakra bízták a feladatot.Hozzátette, a nagy eső magával sodorta az utak széléről a fák tavalyról ott maradt leveleit, frissen lehullott virágait, amelyek szinte azonnal eltömítették a nyílásokat, így az esővíz tavakká változtatta az utcákat, néhol 30 centis víz hömpölygött. Hozzátette, az utcákban élők minden erejükkel azon dolgoztak, hogy elhárítsák a dugulást, hiszen a garázsaik és a pincéik is veszélyben voltak.A Csongrád Megyei Katasztrófavédelmi Főigazgatóság tájékoztatása szerintA meteorológiai előrejelzések szerint szombatig még biztosan számolnunk kell záporokkal, zivatarokkal, napsütésben viszont csak rövid ideig lesz részünk.