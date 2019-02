Vadász, aki a csigát is átkíséri az úton

Húsz év trófeái díszítik Biczók Imre dóci önkormányzati képviselő és tanyagondnok lakását és kertjét. Fotó: Török János

– Több mint húsz éve vadászok, az ópusztaszeri vadásztársaság tagja vagyok. Itt majdnem minden trófeának története van – mutatott körbe, majd azt is elárulta, a 250–280 grammos trófeák ára átlagosan 100-120 ezer forint.Akad köztük lépegető agancs, ami azt jelenti, hogy az egyik agancstő előrébb áll, mint a másik, vagy gyilkos agancs, ami erősen ághiányos, és üzekedéskor komoly előnyt jelent a gazdájának.Az esztétikai mellett gasztronómiai élményt is jelent a vadászat Biczókéknál. – Igen finom pörkölteket és sültetek készít. - Mielőtt összeházasodtunk, én nem is ettem vadat – csatlakozott a beszélgetéshez Imre felesége, Aranka.– Vérbeli vadász, szívvel-lélekkel vadászik. A fiunk azt mondta egyszer, Imre annyira vigyáz az állatokra, mióta vadászik, hogy még a csigát is átkíséri az úton – tette hozzá Aranka.