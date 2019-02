Vadászni kell a hagyományos sóra - disznóvágáshoz a durvább szemű az igazi

Cseh Lajosné Böbe az erdélyi adalékmentes sót szereti. Fotó: Frank Yvette

Száraz Ferdinánd domaszéki kistermelő mázsás tételben vásárolja az asztali sót. Erre esküszik.

Fotó: Karnok Csaba

– Karácsony előtt tudtam utoljára rendes asztali sót venni ebben a boltban, de nem csak itt, az egész telepen nem találok – mondja felháborodva a petőfitelepi kis üzletben Farkas István törzsvásárló.Feleségét is megkérte, ha bent jár Szegeden, keressen, de ő sem járt sikerrel. – Ezek a mindenféle finomított sók nem jók a disznóvágáshoz, különösen nem a sonka lesózásához, olyan, mintha liszttel szórnám be – teszi hozzá.Az üzletben nem cáfolnak, valóban hiánycikk náluk a hagyományos, durva szemű konyhasó, pedig sokan keresik. – A férjem még jóval karácsony előtt hozta el az utolsó adagot a Tescóból, azóta ahányszor arra járt, csak üres polcokat talált – mondja a boltvezető. Megtudjuk, disznóvágások idején különösen keresik, de ha havazni kezd, és elfogy a járdaérdesítő keverék – amire azért legutóbb is volt példa –, akkor az idősebbek néhány kiló durva szemű sóval oldják meg házuk előtt a síkosságmentesítést, szórják fel a tyúkólhoz vezető keskeny sávot. Ami persze nem helyes.A nagykörúton és Szeged egyik alvótelepülésén boltot üzemeltető kereskedő is megerősíti kérdésünkre, hogy hiány van a hagyományos sóból. – A Tescóban már régóta nincs, és én mostanában már a Prímában sem találtam, legutóbb a Pennyben tudtam venni, de úgy kell rá vadászni – mondja, hozzátéve, nem is az ára miatt keresik ezt a vevők, hanem megszokásból, illetve tényleg ezt szeretik.A héten nyakunkba vettük Szegedet, szerda reggel a Rókusi körúti nagy Tescóban a legolcsóbb, 54 forintos só helyén csak három üres polcot találtunk, alatta persze ott volt a következő árlépcső, a 89 forintos, de az nem a hagyományos. Ezen túl legalább 10-féle sóból választhat a kedves vásárló a Himalájától a mélytengeriig, a jódozottól az adalékmentesig, jellemzően 200–300 forint közötti áron, de van 999 forintért is – csúcsár a csúcsról.Mi, ellentétben a kereskedővel, nem találtunk a Pennyben hagyományosat, sőt csütörtökön reggel Makkosházán csak kétféle volt, a jódozott 69, a Himalája rózsaszín finom kristálysó 399 forintért kilónként. Aznap betértünk a Rókusi körúti Mini ABC-be is, itt volt kétféle asztali só is, a csomagolásra legalábbis azt írták, de látszatra és tapintásra finomabb szemű volt a klasszikus asztalinál. 100–120 forint között árulják kilóját, de erdélyi adalékmentes is van 199 forintért.– Hétfőn vettünk egy mázsát a madaras áruházban, 39 forintért kilóját – válaszolja sóbeszerzési szokásait firtató kérdésünkre Száraz Ferdinánd domaszéki hentes és főböllér. Ebben a sóban van adalék, mégpedig E535, ami a csomósodást gátolja, de szerinte ez senkit sem zavar. A szakember mindig nagy tételben vásárol a mások által is csak madaras Tescónak emlegetett Auchanban, miután a só minőségét korlátlan ideig megőrzi, ha száraz helyen tárolják. – Nem csodálom, hogy nagyon sokan a durvább szemű hagyományos sót keresik, én is mindig ezzel dolgozom, és még nem ért meglepetés – mondja, hozzátéve, nem bízik az ilyen-olyan finomítottban. Úgy véli, egy ideig még marad erősebb kereslet a sóra, nem értek véget még a disznóvágások, és a húsvéti sonkát is sóba kell rakni, hogy 4–6 hét után kivéve, lemosva mehessen a füstre.