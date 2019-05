Vajon jobb a tudatlanság? - Horgas Ádám életsűrítménye a kisszínházban

Horgas Ádám állította színpadra a kisszínházban a Virágot Algernonnak című darabot. Fotó: Karnok Csaba

– Az egész történet az emberi életet szimbolizálja. Ahogy felnövünk, különféle képességeket szerzünk. Folyamatosan egyre többet tudunk meg a világról. Majd a megszerzett képességeink elmúlnak, elvesznek az öregedés folyamatával. Ezzel a fikciós történettel ez a folyamat sűrítve jelenik meg, tragikus gyorsasággal – magyarázta Horgas Ádám a Virágot Algernonnak című produkcióról, amely a Szegedi Nemzeti Színház évadának utolsó bemutatója.– Húsba vágó történet. Charlie Gordon életét láthatjuk majd a színpadon. Az értelmi fogyatékos férfi pékként dolgozik, ám egyszer lehetőséget kap egy új orvosi beavatkozásra, egy agyműtétre. Ettől ő lesz a legintelligensebb ember, mindenkit lenyűgöz. Új kapuk nyílnak meg számára, az orvosi csoda mégsem tart örökké. Érdekes, hogyan változik meg Daniel Keyes regényében Charlie, és az emberek hozzá fűzött viszonya. Elképesztő tudásra tesz szert. Ilyen magasságokból visszazuhanni egészen más, mintha egész életét a tudatlanságban töltötte volna.A színészeknek nincs könnyű dolguk. A főszereplőkön kívül mindenki legalább két szerepet alakít, de akad, aki négyet. – Fontos volt számomra, hogy viszonylag kis csapat vigye színpadra a produkciót, illetve hogy felismerhetőek legyenek bizonyos archetípusok, mondjuk egy anyakép. Árnyalt és összetett minden figura. Aprólékos munka áll mögöttük, amely figyelembe vette a színészek legkisebb rezdülését is.A rendező maga szerezte a darab zenéjét. Azt is elárulta, szeret vetítést alkalmazni saját előadásaiban, hiszen új lehetőségeket, egy új képzőművészeti szegmenst ad minden anyagnak. A Virágot Algernonnak esetében ennek dramaturgiai funkciója is van, megkönnyíti a helyszínváltozásokat.– Előadás végén, remélem, a nézők számos olyan dolgon elgondolkodnak, ami az ő életüket is érinti – mondta a rendező, s lévén ez az utolsó bemutató az évadban, összegezte az elmúlt szezon munkáját. – Az elsődleges célom az volt, hogy olyan erős társulat alakuljon, amely közös szakmai nyelvet beszél, amely bizalomra és szenvedélyes szellemi alapokra építi a színházi munkát. Ez nagyon jól sikerült! Csodálatos embereket ismerhettem meg. Nagyon elégedett vagyok a bemutatókkal, és izgatottan várom a jövő évadot.