Van élet a koraszülött intenzív osztályon túl is - A képzésen tanultakkal a szülőket segítik majd a szakemberek

Az angol professzor, Inga Warren (jobbról) egy speciális bebugyolálási technikát mutat be egy babán, ebben a módszer ismerője, a dublini Mary O’Connor (balról) segít neki. Fotó: Kuklis István

Minden tizedik baba koraszülöttként jön világra a dél-alföldi régióban. A babák 8-10 százaléka a 37. betöltött terhességi hét előtt születik meg. A Korábban Érkeztem Alapítvány célja az, hogy segítsék a koraszülött gyermekek szüleit, megmutassák számukra, van élet a koraszülött intenzív osztály után is.Most egy speciális, kétnapos képzést szerveztek a Szegedi Tudományegyetem azon szakembereinek, akik a koraszülöttek akut ellátásában tevékenykednek. A Korábban Érkeztem Dél-Alföldi Regionális Koraszülött Intenzív Osztályért Alapítvány FINE képzésének keretében új szemlélettel gazdagodnak az SZTE Szülészeti és Nőgyógyászati Klinika, valamint a Gyermekgyógyászati Klinika orvosai, szakápolói, szülésznői és védőnői. A családok és a csecsemők idegrendszeri fejlődését támogató oktatóprogramot annak egyik megalkotója, az angol professzor, Inga Warren mutatta be Szegeden. Monostori Dóra, az alapítvány mentorház projektjének vezetője elmondta, a program a koraszülöttek fejlődését támogatja.– A hangsúly a család egységén van, arra koncentrál a program, hogy szülőt minél gyorsabban bevonja. Ezt csak úgy lehet, ha a szakemberek – orvosok, ápolók – olyan gyakorlattal, tudással rendelkeznek, amellyel a szülők tanulási folyamatát tudják segíteni. Hiszen egy 3 és fél kilogrammos babával egészen másképp kell bánni, mint egy 1 kilóssal – magyarázta a szakember. Közben Inga Warren be is mutatta egy babán azt a bebugyolálási technikát, amely a méhen belüli állapotot biztosítja az koraszülöttnek. A tapasztalatok azt mutatják, ezek megnyugtatják a csecsemőket, és segítik a fejlődésüket – tudtuk meg az angol professzortól.A képzést Fendler Judit, az SZTE kancellárja nyitotta meg, aki elmondta, az egyetem elkötelezett az ehhez hasonló programok támogatásában. Hozzátette, hogy folyamatban van egy olyan projektjük, amely azt a kormányzati célt erősíti, hogy minél több egészséges emberből álljon a társadalom. Ebben a fogantatástól kezdve igyekeznek végigkísérni az életet, hangsúlyt fektetve a genetikai kutatásokra.Rádi Katalintól, a Korábban Érkeztem alapítójától megtudtuk, a programnak lesz folytatása, és a szegedi mellett a kecskeméti és gyulai kórház dolgozói is részt vesznek majd benne.