Vannak bajok a Partfürdő-projekttel a vízimentő szakszolgálat elnöke szerint

A benzinkút, a horgászparadicsom és a kikötő teteje is problémás Seller András szerint. Fotók: Frank Yvette

Nagyjából 300 millió forint uniós támogatást költ a város a Partfürdőre, ahol egy új közforgalmú kishajókikötőt is építenek a parttal párhuzamosan. A kilencvenhat méter hosszú állomás negyvennyolc hajó kikötésére lesz alkalmas, ami a későbbiekben akár hetvenkettőre is bővíthető, továbbá lesz rajta vízi pihenőhely és büfé is. A hajóknak pedig – a tervek szerint – egy benzinkutat is építenek, ami a Szegedi Vízimentő és TűzoltóSzakszolgálat elnöke szerint teljesen felesleges.Seller András a Délmagyarországnak elmondta, Szegeden a Tisza mellett már korábban is volt egy benzinkút, amiről a hajókat tankolhatták. Ez a Kiskőrösy Halászcsárdánál volt, de tönkrement. – Egészen egyszerűen nincs annyi hajó, mint például Budapesten. Ezen a kúton ráadásul biztosan drágább lesz az üzemanyag legalább húsz forinttal mint máshol, ezért szerintem a hajósok marmonkannákkal fogják lehozni a benzint a partra – tette hozzá Seller András.A szakembernek nem csak a benzinkúttal van problémája. A tervekben szerepel egy úgynevezett horgászparadicsom is, ami a neve szerint arra szolgálna, hogy onnan pecázhasson, aki szeret. – Ez sem jó ötlet. Nekem egy magas beosztású horgászvezető mondta, hogy a bal parton senki sem horgászik, mert itt alig van hal. Egészen egyszerűen azért, mert alacsony a vízállás. Sok tízmillió forintból megcsinálják ezt a horgászparadicsomot, csak senki sem fog pecázni, mindenki marad a túlparton, ahogy most is –mondta a vízimentők elnöke.Seller András arról is beszélt, hogy a tervezett úszóművel is lesznek gondok. Szerinte valóban szükség van a kikötőre, de nem úgy, ahogy az a tervekben van.– A kikötővel az egyik gond, hogy egy tetőt is terveztek rá. Itt, ha nem is minden nap, de évente egyszer legalább előfordul, hogy 100 kilométer/órás szél fúj, ami alákap, és elfújja az egészet – fűzte hozzá Seller András, aki szerint a vendéglátás sem lesz kifizetődő.– Ezt is úgy tervezték be, hogy az év nagyobb részében alig vannak emberek a Partfürdőn, amikor pedig jó idő van, belépőt szednek. Kizárt, hogy megérje vendéglátóhelyet üzemeltetni – mondta Seller András.