Vasutasünnep lesz a hétvégén

A vasutasokat ünneplik, idén már a 69. alkalommal. Illusztráció: Schmidt Andrea

A MÁV Csoport idén már 69. alkalommal rendezi meg vasutasnap „juliálisait", többek között Szegeden is, ahol a Szegedi Tudományegyetem Sportközpontjában várják az érdeklődőket. A Hattyas sori in­­tézményben Pitti Katalin és Pohly Boglárka operettműsora, a Körösparti Vasutas Koncert Fúvószenekar koncertje és a szegedi Skillful Dance Hip-hop táncbemutatója lesz látható, a sztárfellépő Kis Grofo 17 órától koncertezik. Főzőversenyt is tartanak, és lesz egész napos arcfestés, íjászat, lufihajtogatás Pasenkó Bohóccal és játékos hétpróba is.A vasúti közlekedés, a vasutasok munkája egyre nagyobb figyelmet kapott az utóbbi időben hazánkban. Mosóczi László, az Innovációs és Technológiai Minisztérium közlekedéspolitikáért felelős államtitkára szerint a vasút a magyarországi közösségi közlekedés gerince, a vasúti in­­frastruktúra fejlesztésére 2018 és 2023 között 1700 milliárd forintot fordít a kormány. Ebből többek között 660 kilométer pályát újítanak fel és 440 kilométeren vil­­la­­­mo­­­sítanak. Térségünkben is fejlesztenek: kiépítik a déli vasútvonalat a Pécs–Baja–Szabadka–Szeged–Hódmezővásárhely–Bé­­késcsaba–Nagyszalon­­ta–Nagyvárad–Debrecen út­­­­vonalon. Lázár János ko­­rábban lapunknak úgy nyilat­ko­­zott, hogy ezzel a vonallal újjáépülhet a történelmi Ma­­gyarországot kelet–nyugati irányban összekötő déli vasút egyik legfontosabb szakasza, amely az erőtartalékok régió­jának számító Dél-Alföldet kapcsolná be újra az európai gazdasági vérkeringésbe. A mintegy 50–70 milliárd forintos fejlesztés akár már 2022-re elkészülhet.