Véget ért a 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztivál: tarolt a Volt egyszer egy Szíria

Három kategóriában lehetett idén nevezni a 3. Zsigmond Vilmos Nemzetközi Filmfesztiválra: nagyjátékfilm, kisjátékfilm és kísérleti film. Ezekből összesen 41 alkotást választott ki a zsűri, amit levetítettek az elmúlt öt napban. Szombaton adták át a díjakat.Évről évre több filmet neveznek a fesztiválra, és a munkák színvonala is emelkedik. Sőt, női operatőrök száma is növekedett. Meg szeretném köszönni a szervezőknek, hogy támogatják a diákokat ismondta Szabó Gábor , a zsűri elnöke, Balázs Béla-díjas operatőr, akinek filmjét 1984-ben Oscarra is jelölték.A zsűri másik tagja, Fekete Ibolya , Balázs Béla-díjas filmrendező hozzátette, hogy örömmel látta, milyen szakmai tudás áll már a diákok mögött, akik képviseltették maguk a fesztiválon. Kende János épp lediplomázott, mikor Jancsó Miklós felkérte egy munkára. A technikai újításokra mindig is fogékony volt, ő lett a hosszú beállítások mestere. 1989-ben a világ 100 legjobb operatőre közé választották, idén pedig ő kapta meg az Életműdíjat.A díjátadó után a Belvárosi Moziban levetítették a Genesist, az idei fődíjast.Dobos Tamás, Genesis (nagyjátékfilm)Blue kids, operatőre Sara Purgatorio (dícséretben részesült)As I Fall, operatőre Ivar TaimBenned, operatőre Kerhut Bálint (dicséretben részesült)Dark chamber, operatőre Pálos GergelyWatchkeeping, operatőre Simonas GlinkskisLauretta, operatőre Bálint Dániel (kisjátékfilm)Lauretta, operatőre Bálint Dániel (különdíj, kisjátékfilm),Volt egyszer egy Szíria, operatőre Virginie Surdej (nagyjátékfilm)Ignorance is bliss, operatőre Herman van den Bosch (kisjátékfilm)Benned, operatőre Kerhut Bálint (különdíj)Rossz versek, operatőrei Bálint Dániel és Becsey Kristóf (nagyjátékfilm)Wiki, operatőre Mats Helgesson (különdíj, kisjátékfilm)Volt egyszer egy Szíria, operatőre Virginie Surdej (nagyjátékfilm)Volt egyszer egy Szíria. Operatőre Virginie Surdej (nagyjátékfilm)Kende János