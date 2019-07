Véget ért a Nemzetközi Biológiai Diákolimpia - Szegedi diák is nyert aranyérmet a versenyen

Mint arról már a napokban többször olvashattak lapunkban, idén Magyarország, azon belül pedig Szeged adott otthont július 14. és 21. között a nemzetközi biológiai diákolimpiának. Ebben az évben 73 ország 285 középiskolás diákja versenyzőként, további négy ország pedig megfigyelőként – egyelőre versenyzők nélkül – vett részt, a nemzetközi zsű­­ri létszáma majdnem 300 fő volt. Mellettük 80 egyetemista kí­­sérő, valamint további 150 ön­­kéntes segédkezett a rendezvény sikeres lebonyolításában.



A rendezés szakmai hátterét magyar kutatók és korábbi versenyzők által írt gyakorlati és elméleti feladatok jelentették. Újdonságként jelent meg a gyakorlatok között a neurobiológia és a bioinformatika témaköre, de a hazai fátlan társulások egyes jellegzetességeit is elemezni kellett. A verseny két vizsganapból állt: kedden a gyakorlati, míg csütörtökön az elméleti fordulót rendezték.



Az eredményeket szombaton ünnepélyes keretek közt hirdették ki a József Attila Tanulmányi és Információs Központban. A versenyen a nemzetközi zsűri döntése alapján 31 arany-, 55 ezüst- és 87 bronzérmet, továbbá 30 dicséretet osztottak ki.



Az abszolút első és második helyet kínai, míg a harmadikat egy, az Amerikai Egyesült Államokból érkezett versenyző szerezte meg. Hazánk mind a négy diákja aranyérmet szerzett az idei versenyen, amivel a résztvevő 73 ország között, Kína mögött a második legeredményesebb országnak bizonyult.



A négy aranyérmes diák három hazai iskolát képviselt: Búzafalvi Dénes és Vizkeleti Péter a budapesti ELTE Radnóti Miklós Gyakorlóiskolába jártak, Kozma Csaba a Bonyhádi Evangélikus Gimnáziumban, míg Hunyadi Marcell Dávid a Szegedi Radnóti Miklós Kísérleti Gimnáziumban érettségizett idén. A magyar csapat vezetője Erős-Honti Zsolt volt.



A résztvevők az egész hetes rendezvény keretében, a szabad­idős programok során megismerhették hazánk tradicionális és modern kultúráját is. Élményeket szerezhettek városainkról, a hagyományos falusi életmódról, épített és természeti értékeink sokszínűségéről is. Megismerhették Szeged városát, illetve kirándulásaik során ellátogattak Ópusztaszerre, Bu­­dapestre, Kecskemétre és a lajosmizsei tanyavilágba is. Nagy sikert arattak az előadások során a néptánc- és népdal­éneklési produkciók, csakúgy, mint a könnyű- és komolyzenei bemutatók is.