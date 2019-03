Véget ért egy korszak, eltűntek a péktörpék az egykori Stühmer kirakatából

Üres a kirakat, nem sütnek már a törpe pékmesterek. A figurákat minden szegedi ismerte. Fotó forrása: Szegeder

„Én visszavenném a régi Stühmer nevet és a régi arculatát is." - írta egy kommentelő, amely arról szólt, hogy bár a Kerek Perec csődbe ment, továbbra is pékség üzemel majd a régi Stühmer-üzlet helyén. Miután az újabb pékség is bezárt, 2019-ben a Szegedi Emlékkereső elnevezésű Facebook-csoport adminisztrátora felvetette: mi lenne, ha újranyílna az egykor patinás kávézó?, lehetséges, hogy egy mobilszolgáltató ügyfélszolgálata költözik a helyiségbe. Farkas Árpád, fellelkesülve a támogató hozzászólásokon, írt egy e-mailt a Heves megyei, maklári központú cégnek. Alig fél óra múlva megkapta az első választ, miszerint lehet, hogy érdekelné őket az ötlet, de második e-mailjükben már azt írták, a munkaerőhiány nem kedvez a Stühmer újra nyitásának. Megtudtuk, a bérlő albérletbe akarja adni az üzletet, amire több érdeklődő is jelentkezett, köztük az egyik mobilszolgáltató, amelyik a belvárosi ügyfélszolgálatát költöztetné az egykori Stühmernek helyet adó sarki épületbe.Sok szegedi Stühmerként ismeri a helyiséget, de a fiatalabb generációnak már valószínűleg a törpe pékmesterek ugranak be a Kerek Perec kirakatából , amelyeket a következő pékség is meghagyott. A kis pékek a karácsonyi időszakban Mikulásokká változtak, és szinte mindenki megjegyezte a kirakat képét, aki arra járt.eltűntek az ikonikus péktörpék a kirakatból. Azt írja a cikk, a napokban vitték el a figurákat, és arról nincs információ, hová kerültek. Hamarosan semmi sem emlékeztet majd rá, hogy itt egykor pékség is működött.