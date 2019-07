Végzős diákokat támogat az SZTE: július 12-ig lehet pályázni az SZTE START ösztöndíjra

Több száz középiskolás kaphat akár százezer forintot is az egyetemtől. FOTÓ: TÖRÖK JÁNOS

Idén is meghirdette SZTE START ösztöndíjprogramját a Sze­­gedi Tudományegyetem. Az intézmény Délmagyarországhoz eljuttatott közleményében azt írta, hogy azokat a tehetséges, végzős középiskolai diá­kokat támogatják, akik első helyen jelölték be az egyetemet. A program célja, hogy se­­gítse a diákokat a közép- és felsőfokú iskolák közötti váltásban. Az ösztöndíjra július 12-ig lehet pályázni a Modulo felületen, az eredményeket pe­­dig szeptember 30-án közlik.Az ösztöndíj összege minimum 50 ezer, maximum 100 ezer forint, amelyet a tervek szerint több száz középiskolás diák nyer el. Az odaítélt ösztöndíjat – az SZTE-re történt beiratkozás után – az egyetem egy összegben folyósítja. Az ösz­­töndíjasok azonban nemcsak egyszeri pénzjuttatást, ha­­nem egyben az egyetemi beilleszkedését segítő mentori támogatást és Tehetség hálózati tagságot is kapnak. Ezeken kívül pedig részt vehetnek a szakmai fejlődésüket segítő speciális kurzusokon, ingyenesen használhatják a Tehetség könyvtárt, valamint igénybe ve­­hetik az SZTE Tehetségpont kedvezményrendszerét is.Az ösztöndíj odaítélésénél a tanulmányi átlagot, az érettségi eredményt, a nyelvismeretet és a tanulmányi versenyeken nyújtott teljesítményt is figyelembe veszik.Az SZTE START ösztöndíjprogram mellett a szegedi egyetem számos egyéb juttatással ösztönzi államilag finanszírozott, nappali tagozatos hallgatóit. A hallgatók 90 százaléka kap például ingyenes féléves tömegközlekedési bérletet, de tankönyv- és jegyzettámogatás is jár a hallgatóknak. Ezeken kívül pedig további több mint egy tucat ösztöndíj-lehetőség érhető el, amelyekről az egyetem honlapján lehet tájékozódni.