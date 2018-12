Verdi Aidája újra a Dóm téren

Az operák királynője, Verdi Aidája 2019-ben lesz 80 éves – már szegedi viszonylatban: 1939-ben mutatták be először a téren, Nádasdy Kálmán rendezésében és Ferencsik János vezényletével.



Idén, sok évtized elteltével Kesselyák Gergely állítja színpadra – akit Liszt-díjas karmesterként, a Bartók Plusz Operafesztivál igazgatójaként, a Magyar Állami Operaház első karmestereként és operarendezőként is ismerhet a közönség –, s Pál Tamás dirigál majd. Nem áll távol tőle a darab, elvégre ezzel az operával kezdődött nemzetközi karrierje a Caracasi Operaház megnyitóján. Épp ezért igazi különlegesség, hogy ő tolmácsolja az olasz mester remekét jövőre. A rendező egyébként már ismerősen mozog a Dóm téren, hiszen két-két éven át játszották két produkcióját, a Nabuccót és a Turandotot itt. A grandiózus látványvilágért, a jelmezekért és a csodás díszletért ezúttal Velich Rita és Zeke Edit felel. A többszörös díjnyertes díszlet- és jelmeztervezők közösen már a Turandotban is bizonyították, milyen rendkívüli látványvilágot képesek alkotni.



A szervezők igazi sztárcsapatot verbuváltak össze, hogy minden a megfelelő legyen – elvégre a közönség egyik nagy kedvencéről van szó. Nagy visszatérőként – a szólisták közül – László Boldizsárt hallhatja majd a közönség, ő énekli a hősszerelmes Radamest. A népszerű tenor már énekelte ezeken a deszkákon ezt a szerepet, ezért is várja izgatottan az ötödik szabadtéris évadát, noha még gyógyulgat pár friss sérüléséből.



A közel ezer négyzetméteres színpadon a tenor mellett 130 fős kórus is helyet kap majd, hogy közösen zengjék az Aida legszebb szólamait július 26-án és 27-én este.