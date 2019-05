Vértanú és mártír szegedi cserkészekre emlékeztek - fotók

A 368-as számú József Attila cserkészcsapat vízi cserkészeit, ahogy a többi cserkészcsapatot is 1948-ban szüntették be. Ők azonban továbbra is találkoztak, szervezték programjaikat. 1950-ben több tagjukat is elfogták, vezetőjüket kivégezték, többen börtönbe kerültek. Köztük Szilágyi Árpád ismert szegedi városvédő, a Szegedi hagyományőrző és városképvédő egyesület vezetőjének testvére is. A Magyar Világtalálkozóján nekik és hasonló sorsú társaiknak állít emléket a fából faragott emlékmű az egyesület székházának udvarán, a Földmíves utcán.Az emlékművet Lomnici Zoltán, az Emberi Méltóság Tanácsa civil szervezet elnöke és Kakas Béla a Csongrád Megyei Önkormányzat elnöke leplezte le. Kakas Béla méltatta Szilágyi Árpád hagyományőrző tevékenységét. Lomnici Zoltán arra hívta fel a figyelmet, hogy fontos fejet hajtanuk azok előtt, akik irányt mutattak, ugyanis a cserkészeknek komoly közösségformáló erejük volt a II. világháború előtt. A faszobrot Barta András, Csikós János, Farcádi Sándor, Gyuris Gábor, Horváth Kálmán, Nagypál Miklós, Nick Ferenc és Szalai Norbert alkották. Az emlékművet Szaplonczay Miklós görögkatolikus pap szentelte fel, valamint Lovász Andrea református lelkipásztor mondott hálaimát.