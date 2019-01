Vesd bele magad! Csongrád és Fejér megyében próbálják ki a megújuló programot - ezer család kap konyhakerti vetőmagot

– 2019 a kísérlet éve lesz. Megújítjuk a Vesd bele magad! Programot – mondta Mikula Lajos, a Fiatal Gazdák Magyarországi Szövetsége, az AGRYA elnöke a Budapesten megtartott sajtótájékoztatón. – A korábbi években iskolai osztályokat vontunk be a programba, most pedig családokat. A kísérletben két megye vesz részt, Csongrád és Fejér. Összesen 500-500 kiskertész kap vetőmagcsomagot. A kísérleti év tapasztalatai alapján az AGRYA tervezi a program országos kiterjesztését.Mikula Lajos kiemelte, a programba jelentkező kiskertészektől és családjuktól azt kéri az AGRYA, hogy havonta egyszer küldjenek néhány fényképet a kertről, pár mondatban osszák meg a kertészkedéssel szerzett élményeiket. A beszámolók, fotók felkerülnek majd a program közösségi oldalaira.Más vetőmagosztási akcióktól annyiban különbözik ez a kezdeményezés, hogy nem szociális szempontok alapján választják ki a jelentkezőket. A program célja az élményszerzés, a szemléletformálás. Azt szeretnék elérni, hogy a gyerekek kedvet kapjanak az értékteremtő, kétkezi tevékenységekhez, jobban odafigyeljenek a táplálkozásukra, életmódjukra. A program arra is felhívja figyelmet, hogy kis befektetéssel, munkával, sok odafigyeléssel megtermelhető a szezonális friss zöldség a család asztalára.A vetőmagcsomagból körülbelül 30 négyzetméteres zöldségkertet tudnak létrehozni a családok, amelyek munkáját növényvédelmi és tápanyag-gazdálkodási szakértő is segíti majd.Az eddig működő Vesd bele magad! program révén egyébként 2011 és 2015 között 93 ezer vetőmagcsomagot osztott ki – akkor még általános iskolák közvetítésével – az AGRYA.A kísérleti programra a korábbiaktól eltérően közvetlenül, az általános iskolák közreműködése nélkül jelentkezhetnek a gyerekes családok. Az ingyenes vetőmagcsomagokra pályázni kell.– Elsősorban azon családok jelentkezését várjuk, ahol 6–12 éves korú gyermekeket nevelnek. Pályázni február 15-éig lehet. A nyertesek március 20-áig kapják meg a vetőmagot.A részletes pályázati felhívás és a pályázati űrlap a www.agrya.hu weboldalon érhető el.