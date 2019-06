Veszélyeztetett mesterségek: minket lenyűgöznek, de sok fiatal már nem is hallott róluk - fotók

Ha a képösszeállításunkban szereplő mesterségekről meg kellene tippelni, melyik tűnik el leghamarabb, a kötélverőt mondanánk, a fiatalok nagyobb része nem is hallott még erről a foglalkozásról. Az öntőmunkásról az irodalomórán előbb beszéltek nekik, mint a hétköznapokban, az asztalosról tudnak, de több közük van a lapra szerelt bútorokhoz, gyári ajtókhoz, ablakokhoz. Egy ilyen asztalosműhelybe tanulmányi kirándulást lehetne szervezni, látszik, hogy megállt az idő. Az óceánokon már szinte emberi kéz nélkül halásznak és dolgozzák fel a fogást, a megyei mesterséges tavakon jó ideig szükség lesz még a munkásra.A hentes mesterségéből sokat átvett már a húsipari gyártósor, de egy jó sonkához sokáig kell még az ember. Ha jönnek az önvezető autók, mennek a hivatásos sofőrök, technikailag már ma képes lenne erre a világ, ez jogilag, a felelősség miatt nehezebb. Veszélyeztetettek a könyvtárosok, a bankpénztárosok, a hitelügyintézők és a könyvelők is. A technológiai fejlődés több állást szüntet meg, mint amennyit létrehoz – biztosan lesznek majd szép számmal robotszerelő robotokat szerelő emberek. Nem mesterség, de foglalkozás a modellszakma, nem kizárt, hogy 2040-ben a kifutón karcsú, embernek látszó robotok mutatják be a ruhákat.