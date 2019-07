Világsztár szoprán lesz Plácido Domingo szegedi partnere

Plácido Domingo és Ana María Martínez augusztus 28-án Szegeden együtt lép majd fel. FOTÓ: GULIAND

Múlt hét végén sikerrel zárult az idén Prágában megrendezett Plácido Domingo’s Operalia Nemzetközi Operaverseny, amelyet a névadó világsztár 1993-ban Párizsban hozott létre. A GuliAnd Menedzsment szervezésében Magyarország 2009-ben rendezhette meg napjaink legnagyobb presztízsű versenyét. Ezek döntőinek évente más ország ad otthont. A verseny számos énekes, így többek között Erwin Schrott, Sonya Yoncheva, Joseph Calleja és Pritty Yende világkarrierjét indította el.Augusztus 28-án a Szent Gellért Fórum nyitóestjén, Plácido Domingo partnereként fellépő Ana María Martínez pályafutásának is meghatározó állomása volt az Operalia. Napja­ink egyik legkeresettebb, Grammy-díjas szopráncsillaga többek között London, Madrid, New York, Milánó, Bécs és Párizs zenés színpadainak ünnepelt művésze. Az énekes számos alkalommal kifejtette, hogy számára különösen fontos a hit és a család, ami a ma­­gánéletében, valamint a karrierjében egyaránt a bizton­ságot jelent. A világsztár ezért is vállalta, hogy megszakítva a Párizsi Nemzeti Opera Pillangókisasszony-produkciójá­nak próbáit színpadra lép Szeged–Csanádi Egyházmegye ünnepi eseményén.A Plácido Domingo Classics fesztivál szervezői elmondták, hogy a legendás művész pályája kezdete óta kiemelten fontosnak tartja, hogy segítse a pályakezdő énekeseket és a zenei pályára készülő fiatalokat. Ezt bizonyít­­ja, hogy az augusztus 28-i Szent Gellért Fórum nyitóesten a szegedi Balázs-Piri Soma, a Virtuó­zok című tévés komolyzenei tehetségkutató korcsoportgyőztese is bemutatkozási lehetőséget kap. A fiatalok támogatása a Szeged–Csanádi Egyházmegye életében is hosszú évek óta kiemelten fontos, hiszen az egyházmegye saját fenntartású köznevelési intézményeiben közel tízezer diák tanul, és további négyezer állami gondozott ellátásáról gondoskodik.A Dél-Alföld tíz hektáron fel­­épült új, ifjúsági és sportköz­pontjának nyitókoncertje nem csak egy különleges zenei él­ményt kínál, hanem előrevetíti Plácido Domingo és a Szeged–Csanádi Egyházmegye hosszú távú együttműködésének lehetőségét is, amelynek fókuszában a fiatalok minél szélesebb körben történő tá­mogatása áll.