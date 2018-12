Villanyautó-töltők az ALDI áruházaknál

A hálózat országszerte összesen több mint 360 új töltési pontot jelent majd, üzletenként kettő vagy négy csatlakozóval. Jelenleg 75 településen működik ALDI – Szegeden kettő, Hódmezővásárhelyen és Szentesen egy-egy –, így a szolgáltatás kiépítésével országossá válik az elektromos autókhoz kapcsolódó töltőhálózat.



– Környezetért felelős vállalatként folyamatosan csökkentjük CO2-lábnyomunkat: szinte valamennyi üzletünk és a logisztikai központunk zöldárammal működik, és 2018-tól karbonsemleges is, mivel klímavédelmi programokkal ellentételezzük a működésből származó üvegházhatású gázok kibocsátását, illetve két hazai üzletünknél is háztartási naperőművet állítottunk üzembe – mondta Bernhard Haider, az ALDI Magyarország Élelmiszer Bt. ügyvezető igazgatója.



A kiépülő töltőinfrastruktúra AC és DC töltőket is tartalmaz majd, a két vállalat együttműködése tíz évre szól, és további öt évvel meghosszabbítható. – Összesen három Csongrád megyei üzletnél lesz elérhető a töltési lehetőség, a szentesinél, a hódmezővásárhelyinél és az egyik szegedinél – hogy melyiknél, az egyelőre üzleti titok – válaszolta megkeresésünkre Kőrösi Gábor, az E.ON szóvivője. Megtudtuk, elsőként a megyeszékhelyen tölthetők majd az autók, és üzletenként négy, tehát összesen tizenkét töltőpontot alakítanak ki Csongrád megyében.