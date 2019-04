Villanyóra-rengeteg a tarjáni garázssoron

Garázsvillanyórák. Kábel a rengetegben. Fotó: Frank Yvette

Lehangoló látványt nyújtanak a villanyórák Szegeden, a Tarján széle garázssoron, a Pósz Jenő utca sarkánál. Erősen rozsdásodó nagy acéllemez dobozban sok kis villanyóra, lőrésszerű „kémlelőnyílásokkal", ez lehetett a kezdet. Később érkezhettek újabb villamosítási igények, és ezeket különböző méretű és anyagú kis szekrényekben elhelyezett órákkal oldotta meg az áramszolgáltató. Egyik lakatra zárva, a másik tárva-nyitva, a bővítés minimum 4-5 fázisa nyomon követhető a lemez óraszekrények különbözőségén.Felül pedig kábelrengeteg, laikusnak úgy látszik, hogy a fizetős ügyfél áramvezetékét nem lenne túl bonyolult „megcsapolni", persze erre senkit sem biztatnék. Mert – ahogy a szakma mondja – az áram alatt lévő vezeték pont úgy néz ki, mint amelyik nincs áram alatt, csak más a fogása.Megkérdeztük a Nemzeti Közművek Kommunikációs Osztályát, terveznek-e a helyzeten valamit javítani, illetve nem csábít-e ez az összevisszaság áramlopásra, és hogy mennyire veszélyes ez a retró garázsvillanyóra-fal. – A képeken szereplő mérőszekrényeket feltehetően az ingatlanok felépítésekor alakították ki, és – bár láthatóan régiek – érintésvédelmi szempontból az áramszolgáltatói oldal rendben van – írták válaszukban, hozzátéve, a fogyasztói tulajdonú mérőszekrények megfelelőségéről nem tudnak nyilatkozni.Megtudtuk, az elmúlt évtizedek jogszabályváltozásaival módosultak a mérőszekrények elhelyezésének feltételei is. A garázsok külön villamosenergia-ellátására ma már ritkán van igény. Az új társasházak esetében a garázsmérőket előre betervezik a csoportos mérőhelyekbe, vagy a garázsok energiaellátását megoldják társasházon belül a mért hálózatról.Kíváncsiak voltunk arra is, hogy mennyi időnként olvassa le ezeket a szolgáltató, és a külön mért garázsoknál is előfordul-e a komolyabb számlatartozás. – A mérőhelyek leolvasása általában évente történik, kivétel, ha az ügyfél negyedévest igényel. Számlatartozás esetén az óra kikapcsolását követő 30 napon túl a csatlakozóberendezést is teljesen megszüntetjük – írta az NKM.