Virtuálisan is hegeszthetnek a szegedi egyetemen: A pályaválasztásban is segít a Tudás Hexagonja

A Tudás Hexagonja a TIK előtt. Jövőkép. Fotó: Török János

– Bárki beléphet a virtuális valóságba a szegedi egyetemen május 23-ig, hétfőtől ugyanis a József Attila Tanulmányi és Információs Központ előtt állomásozik a Tudás Hexagonja. Az ingyenes játékban vasbetonnal jengázhatnak – építkezhetnek – és hegeszthetnek is a vállalkozó kedvű résztvevők. A mobil épület tavasztól őszig az egész országot bejárja azzal a céllal, hogy minél több fiatalnak megmutassa a különleges élményt. Ott volt már az idei Szakma Sztár Fesztivál budapesti Hungexpón rendezett döntőjén is. A speciális munkaállomás októberig a legtöbb hazai nagyvárosba ellátogat, áprilisban Győrben és Kecskeméten próbálhatták ki a fiatalok és a nem annyira fiatalok, május elején az ELTE Lágymányosi Campusán, majd Veszprémben járt. Május 20–23. között Szegeden várja az érdeklődőket. Az első napon kicsit megcsúsztak a hétvégi kamionstop miatt, és csak a hétfő reggeli órákban kezdték el az összeszerelést, de délutánra utolérték magukat.– A VR-játékot speciálisan a Tudás Hexagonja turnéra fejlesztettük, és elsősorban azokat a fiatalokat szeretnénk megszólítani, akik éppen pályaválasztás előtt állnak, vagy a tanulmányaik vége felé szeretnék feltérképezni a munkalehetőségeket. Ugyanakkor nincs életkori határ, mindenkit várunk, aki kipróbálná magát a virtuális térben – mondta el Pintyőke Marcell, a KÉSZ Csoport kommunikációs vezetője és a turné fő szervezője.A virtuális játék három ügyességi feladatból és három kvízkérdésből áll. A speciális VR-élmény mellett az érdeklődők egy kérdőívet is kitölthetnek, amelyből kiderül, hogy a készségeik alapján milyen munkaköröket tölthetnének be az építőiparban.