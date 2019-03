Visszatérhet Szegedre a motorcsónaksport?

Fotó: Hajdu András

Fotó: Hajdu Balázs

Fotó: Hajdu András





– Valamikor kemény sport volt ez. A mai színvonala a korábbi túracsónakázásét sem éri el. Magyarfalvi Gyula köröket adna a maiaknak. Úgy érzem, bár nem volt egyszerű, időben hagytam abba. Csak azt sajnálom mint volt ifjúsági szövetségi kapitány, hogy a mai fiataloknak nem adatik meg az az élmény, hogy jó és színvonalas motorcsónakversenyt lássanak – mondta Kertes János, világkupa-győztes és többszörös világ- és Európa-bajnok csapattag A motorcsónakot halódó poraiból Feil János igyekezett feltámasztani, önzetlen és áldozatos munkája révén az utóbbi fél évtizedben mindig kirukkolt egy-egy rangos versennyel. Többek között 2008-ban is a Tisza lett volna egy Európa-bajnoki futam helyszíne. Feil halálával azonban mindez köddé vált.

A motorcsónaksport a hatvanas években kezdett népszerűvé válni hazánkban, és olyannyira elterjedt, hogy a nyolcvanas években már világbajnokságokat is nálunk rendeztek. Szeged a fellegvárává vált a sportnak, olyan nevek váltak akkor ismertté, mint Vasvári Miklós, Neu László, Besze László, Dr. kovács Béla, Kertes János, majd fia Krisztián, Ribizsár Mihály, Feil János, Papp György, Gyetvai Antal majd a fia ifj. Gyetvai.Antal,Tóth István és Pintér József. Akkoriban ez egy államilag támogatott sport volt, az Országos Testnevelési és Sporthivatal rengeteget segített a csapatoknak, így fordulhatott elő, hogy 1982-ben Szegeden, aTiszán rendezték meg az 500-as siklóhajók világbajnokságát, mégpedig az öreg híd alatt. - mondta lapunknak a szegedi Hajdu Balázs, aki egy szlovákiai magyar motorcsónak csapat gépésze mind a mai napig.Balázs elmondta, hogy akkoriban több kategória is indult, a rendezvény tetőpontja pedig világbajnoki futam volt. a Versenyek két naposak voltak, és rengeteg érdeklődőt, nézőt vonzottak.Az 1982-es világbajnoksági futamok, melyet a tévé is közvetített anno, ezen a linken tekinthetik meg >>> Balázs szerint, aki egyébként mérnök, azért támogatták ennyire a motorcsónaksportot, mert a kapitalista szférával versenyzett anno a keleti blokk, és le akarták nyomni a nyugati versenyzőket ebben a sportágban is. A versenyek a rendszerváltás után kezdtek eltűnni Magyarországról. Az állami támogatás megszűnt, mert az OTSH forrásai elapadtak, így a hazai versenyzők sem tudták magukat tovább szponzorálni.Sok küzdelem árán a hazai motorcsónaksport kezdett talpra állni a 2000-es évek elején, de ez főleg az olcsóbb kategóriára volt jellemző. Közben egy ennél is olcsóbb classic katergória is életre kapott ahol fa hajótesteket és orosz motorokat tuningolva lehet versenyezni. Ebben versenyez Balázs csapata is.A Magyar Motorcsónak Szövetség jelenleg Dunaújvárosban működik, és azon dolgozik, hogy minél több versenyt és versenyzőt visszahozzon hazánkba, így Szegedre is. Ennek az igyekezetnek az egyik fő mozgatórugója az MMSZ egyik elnökségi tagja, Dr Sándor Péter és az elnök, Csákó Ferenc, aki túl van már a hetven éven, de még mindig elmondhatja magáról, hogy igazi sportoló, ugyanis még aktívan és sikeresen versenyez.1987-ben még volt egy világbajnokság Szegeden, viszont az nem a belvárosban kapott helyet, hanem a Maty-éren. Az ártéri erdők és az uszadékfa volt a legnagyobb probléma a belvárosi helyszínnel. Ezzel viszont azt érték el, hogy lecsökkent a verseny publicitása, nem látta annyi ember.Manapság versenyek a hagyományos kategóriában csak Németországban, Csehországban, Olaszországban és Ukrajnában vannak, ugyanis a versenyek rendezési jogaiért pályázni kell a Nemzetközi Motorcsónak Szövetségnél. Ha a világbajnokságot nézzük, akkor nem is drága egy ilyen rendezvény, ugyanis megközelítőleg 20 millióból ki lehet jönni, akár nemzetközi szinten is, mivel az egész csak két napos lenne. - mesélte lapunknak a gépiparban végzett Balázs.Szegeden jelenleg bemutatót sem tudunk szervezni, mert minden bonyolult engedélyekhez kötött. Jelenleg azon dolgozunk, hogy a városba visszahozzuk a motorcsónaksportot. Feil János tevékenysége óta először látunk arra esélyt, hogy felélesszük Szegeden a motorcsónaksportot. - mondta Hajdu Balázs.