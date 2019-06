Visszautasítás után szabadult el a pokol: 58 éve ítélték el a szegedi Paprika utcai családirtót

„A Csongrád Megyei Bíróság Vass Gyula 25 éves szegedi la­kost négyrendbeli gyilkosságban, egyrendbeli szándékos em­­berölésben, egyrendbeli erő­szakos nemi közösülésben, egyrendbeli lopásban mondta ki bűnösnek, és ezért összbüntetésül halálra ítélte" – ezt az ítéletet 1961 júniusának végén hozta meg a bíróság, amikor még le lehetett írni a bűnözők nevét az újságokban.A brutális gyilkossághoz, ami akkor az egész várost lázban tartotta, Vass Gyula gátlástalansága és forró vére vezetett. Az esetet Bátyi Zoltán, a Szegedi Ítélőtábla sajtótitkára könyvben is feldolgozta.Ebből derül ki, hogy a gyilkosság napján, 1961. április 25-én éppen 25 éves férfi „szerelemre vágyott". Vass Gyula először a nagyállomás res­­tijébe ment, ahol megivott va­­lamit, majd elindult a Paprika utcába régi ismerőséhez, Forró Máriához. Az asszony együtt lakott 21 éves fiával, Rozsi Jánossal, annak 21 éves feleségével, 20 hónapos kisfiá­val és a fiatalasszony 17 éves húgával, Buborék Gizellával.A férfi nem először járt ná­­luk, korábban is volt kapcsola­­ta az asszonnyal. Akkor ért a házhoz, amikor a kisfiú aludt. Rajta kívül még Rozsi János felesége volt otthon, és amikor ő is elment, Vass újból meg­környékezte Forró Máriát, aki azonban visszautasította.Ezután elszabadult a pokol. A férfi megütötte, majd egy bal­tával agyonverte a nőt. Közben eszébe jutott, hogy Rozsi János felesége látta őt meg­érkezni a házba. Ezért el­döntötte, hogy mindenkivel végez. A délben hazaérkező Ro­zsinével azonnal végzett, utána pedig az asszony sikoltozására felriadó kisfiút verte agyon. A gyermek holttestét el­­rejtette a padláson. Kora dél­után a munkából hazatérő Buborék Gizellával végzett, akit – miután leütötte – meg is erőszakolt. Öt óra körül meg­gyilkolta a családfőt, Rozsi Já­nost is, majd evett a házban talált szalonnából.A gyilkosság napokig nem derült ki, a szomszédok május 2-án értesítették a rendőrséget, hogy már napok óta nem látták a családot. A rendőrök Rozsi Já­­noson 17, feleségén 22, Forró Márián 13, Buborék Gizellán 18, a kétéves Jancsikán pedig 10 sérülést találtak, és kiderült, hogy a gyilkos a balta mel­­lett kést és ácskapcsot is használt.Vass Gyulát végül egy másik szeretője és a felesége buktatta le. Utóbbi idegességében több embernek is arról beszélt, hogy a férje több embert is megölt.A férfit 1961. június 28-án ítélték el, és Pesten felakasztották. A DélmagyaArchívban megtalálja eredeti tudósításunkat az ítéletről>>