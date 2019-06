We will rock you: nyerjen páros belépőt a Szegedi Szabadtéri Queen-musicaljére!

Loading...

Két hétvégén keresztül, június 28-án, 29-én, 30-án és július 5-én, 6-án láthatja a közönség a Dóm téren a Queen és Ben Elton We Will Rock You című musicaljét! Összesen 24 Queen-sláger csendül fel a darabban, köztük olyan felejthetetlen számok, mint a Radio Ga-Ga, a Somebody To Love, a Bohemian Rhapsody, a We Are The Champions és természetesen a címadó dal, a We Will Rock You! A Queen-musicalt tavaly mutatták be először Magyarországon Simon Edit producer és a PS Produkció jóvoltából, Cornelius Baltus rendezésében, Kentaur díszlet- és jelmezterveivel, Túri Lajos Péter koreogárfiájával és Miklós Tibor magyar dalszövegeivel.előadásra mostsorsolunk ki játékosaink között. Mindössze egy kérdésre kell helyesen felelni, és bízni a szerencsében.Játszanilehet. A nyerteseket e-mailben és telefonon értesítjük.